Ilustrační foto - Reklama vybízející k účasti ve volbách a k porážce hulvátství se 24. ledna objevila na brněnském centrálním náměstí Svobody. Na stejném místě do včerejška visela plachta propagující kandidáta na prezidenta Jiřího Drahoše, měla stejné rozměry. Nová reklamní plachta nezmiňuje jméno žádného konkrétního uchazeče o Hrad. V domě na nároží náměstí Svobody a Kobližné ulice donedávna působila pobočka banky, nyní jsou prostory k pronájmu.

New York - Za nejdůležitější hlasování v zemi po roce 1989 označuje druhé kolo českých prezidentských voleb list The Washington Post. Miloše Zemana v komentáři označuje za možná "nejtrumpovatějšího politika" ve střední Evropě. Pokud vyhraje Jiří Drahoš, bude to "triumf pro myšlenku liberální Evropy," konstatuje list.

Zvítězí-li Zeman, "ospravedlní tím posun země od nynější prozápadní orientace k závislosti na Moskvě a Pekingu," píše v komentáři Jakub Janda z pražského institutu Evropské hodnoty. Soudí, že explozivní téma imigrace "změnilo českou politiku za minulé dva roky téměř k nepoznání". Kremelská propagandistická mašina si podle komentátora nemohla ve střední Evropě najít lepšího spojence, než právě Zemana.

"Liberálové v České republice chovají velké naděje, že Drahoš obnoví pošramocenou reputaci jako záštita západních hodnot. Navzdory všem Zemanovým prohřeškům existuje ale velmi silná možnost, že tento populista a otevřeně proruský kandidát přímo podporovaný Kremlem může prezidentské volby vyhrát. Zní to povědomě?" ptá se Janda v narážce na nečekané vítězství Donalda Trumpa v předloňských amerických prezidentských volbách.

K podpoře kandidatury Miloše Zemana se naopak na serveru amerického konzervativního politického ústavu Gatestone Institute hlásí český politolog působící v USA a Izraeli Jiří Valenta. Dochází k závěru, že Zemanovo znovuzvolení by bylo v americkém národním zájmu.

Autor analýzy píše, že Zeman důrazně odmítá uprchlické kvóty Evropské unie "dokonce tváří v tváři žalobám EU". Polemizuje s tvrzením o proruských stanoviscích českého prezidenta a odkazuje na Zemanovy problémy s československým komunistickým režimem. "Jeho oponent Jiří Drahoš (v té době) naopak opakovaně cestoval na Západ pod pečlivým dohledem české tajné policie," uvádí Valenta.

"(Václav) Havel snižoval koncept národních zájmů, Zeman jako ekonom prosazuje dobré vztahy s Ruskem, protože to geoekonomika vyžaduje," konstatuje analytik.

Zemanova porážka by zbavila Evropu mocného hlasu proti antisemitismu a "islámskému fašismu," uvádí se dále v článku. Drahoš by se jako nezkušený politik pravděpodobněji poddal požadavkům Bruselu a přijal by kvóty na muslimskou imigraci. "Výsledek českých voleb bude rezonovat v celé Evropě," upozorňuje Valenta.