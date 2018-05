Washington - Skupina amerických diplomatů a úředníků dnes přijela do KLDR, kde bude se zástupci severokorejské vlády pracovat na přípravě vrcholné schůzky mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a vůdcem KLDR Kim Čong-unem. Napsal to list The Washington Post. Delegaci podle jeho informací vede bývalý americký velvyslanec v Jižní Koreji Sung Kim, který byl kvůli tomu povolán ze svého současného diplomatického postu na Filipínách.

Přípravy průlomové schůzky se v posledních dnech výrazně zkomplikovaly, když Trump ve čtvrtek oznámil, že summit plánovaný na 12. června ruší. Za důvod svého rozhodnutí označil Kimovy projevy s nepřátelskými výpady proti Spojeným státům. KLDR ale na oznámení zareagovala nečekaně klidně a Trump následně připustil, že schůzka se možná přece jen v plánovaném termínu uskuteční. Naději zvýšilo i jednání lídrů obou korejských států, kteří se překvapivě sešli v sobotu.

Američané se podle listu The Washington Post setkali s náměstkyní severokorejského ministra zahraničí Čche Son-hui. Jednání by měla pokračovat i v pondělí a v úterý. Hlavním tématem má být severokorejský jaderný program.