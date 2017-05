Praha - S malými caparty si zahrála slavná tenistka Caroline Wozniacká na kurtech pražské Sparty. Poté se bývalá světová jednička v první den hlavní soutěže J&T Banka Prague Open podepisovala fanouškům, vyprávěla, jak ráda před týdnem viděla smát se Petru Kvitovou a že touží vyhrávat velké turnaje.

Aktuální jedenáctka žebříčku WTA Dánka Wozniacká je v Praze turnajovou dvojkou. V Česku hraje i díky kontaktu s koučem Davidem Kotyzou, který ji loni nějaký čas vedl, a s tuzemskými hráčkami má i díky polskému původu dobré vztahy. "Jsou to všechno milé holky, vycházíme výborně. Karolína je sladká. Barbora, Lucka i Petra... všechny jsou fajn," řekla šestadvacetiletá Wozniacká novinářům.

Minulý týden se v Monaku potkala s Kvitovou, která se po prosincovém přepadení zotavuje ze zranění levé ruky a stále není jasné, kdy se vrátí. "Bylo prima vidět, že se směje," prozradila Wozniacká. "Doufám, že se jí podaří vrátit. Nejdůležitější bude, aby se přes tu událost přenesla psychicky. Musí to být těžké. Ale ona je pozitivní, skvělá holka. Chybí nám na WTA Tour, snad se nám brzo vrátí," doplnila.

Vítězka 25 turnajů na okruhu WTA Wozniacká byla první na světě od října 2010 do konce ledna 2012. Dvojnásobná finalistka US Open z let 2009 a 2014 ale dosud nezískala grandslamový titul. "Baví mě velké zápasy před spoustou lidí. To je paráda. Ano, toužím po těch největších titulech," přikývla.

Příští týden se posune zpět do světové desítky. Na návrat na trůn, který brzy uvolní těhotná Serena Williamsová, ale přímo nemyslí. "Dobře jsem skončila minulou sezonu a slušně začala novou. Ráda bych pokračovala po téhle cestě. Jsem tady proto, abych postupovala do finále a získávala tituly," konstatovala.

V české metropoli je od pátku. Stihla si prohlédnout město a před vstupem do turnaje si zapinkala s dětmi. "Byla to legrace, opravdu jsem si to užila," řekla a vzpomínala, jak si jako malá při podobné akci zahrála s Venus Williamsovou. "Byl to pro mou kariéru velký moment. Je pěkné se do těch časů vrátit," řekla Wozniacká.

Svoji skutečnou formu ukáže v prvním kole v úterý. Její soupeřkou bude Japonka Misaki Doiová. "Zatím se mi letos dařilo, mám dobrý rok a doufám, že to bude pokračovat," řekla a nejraději by v Praze získala letošní první titul. O ten by si mohla zahrát s domácí hvězdou Karolínou Plíškovou, která je nejvýše nasazenou. "Karolína je těžká soupeřka a velká rivalka. Takové výzvy mám ráda," řekla Dánka.