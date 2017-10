Singapur - Dánská tenistka Caroline Wozniacká porazila na Turnaji mistryň v Singapuru světovou jedničku Simonu Halepovou 6:0 a 6:2 a má díky skvělému poměru setů a gamů jistý postup do semifinále. Francouzka Caroline Garciaová si poté poradila v utkání plném zvratů s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou 6:7, 6:3 a 7:5 a o druhé postupující z Červené skupiny se tak rozhodne v pátek.

Wozniacká vyhrála i druhý zápas na turnaji navíc se shodným skóre, jen s tím rozdílem, že proti Halepové kanárem začala, zatímco v pondělí proti Svitolinové skončila. Dnes první set sedmadvacetiletá Dánka získala za 25 minut, ve druhém s ní světová jednička držela krok jen do čtvrté hry, kdy ztratila servis a pustila soupeřku do vedení 3:1. "Mám velkou radost, hrála jsem velmi dobře a agresivně. Ale nečekala jsem, že první set vyhraju tak snadno, takže jsem si říkala: Co se děje?" uvedla Wozniacká.

Halepová uvedla, že měla špatný den. "Zahrála jsem i dobré míče, ale moc jsem chybovala a ona skoro vůbec. Necítila jsem míč a nevím proč," řekla Rumunka. "Kurt je pomalý, já se cítila těžká a míče jsem moc přehrávala."

Wozniacká by se ráda jednou opět dostala na první místo světového žebříčku. "Hodně mi na tom záleží. Jako malá jsem o tom snila a i když se mi to už jednou povedlo, bylo by super, kdybych to dokázala znovu. Ale pořád mě čeká ještě dlouhá cesta," uvedla Woznicaká, která byla světovou jedničkou 67 týdnů v letech 2010 až 2012. Letos už ale už šanci nemá, i kdyby Turnaj mistryň vyhrála, protože Halepovou nepředstihne ani kdyby došla k titulu bez porážky.

Ze hry o světovou jedničku je díky výhře Halepové v prvním utkání skupiny i Američanka Venus Williamsová a neuspěje ani Lotyška Jelena Ostapenková. Šanci ukončit rok v čele žebříčku dvouhry WTA mají spolu s Rumunkou ještě Češka Karolína Plíšková, Španělka Garbiňe Muguruzaová a Svitolinová.

Garciaová mohla vyhrát ve dvou setech, ale v úvodní sadě neproměnila v tie-breaku dva setboly. Ve druhém setu hrála aktivněji a vynutila si třetí sadu. V té už prohrávala 3:5 a Svitolinová podávala na vítězství, ale Francouzka se stejně jako nedávno v Pekingu nevzdala. Získala brejk čistou hrou a zápas ukončila při svém prvním mečbolu. Z výhry se radovala po duelu dlouhém dvě a tři čtvrtě hodiny.

Tenisový Turnaj mistryň v Singapuru

(tvrdý povrch, dotace 7 milionů dolarů):

Červená skupina:

Wozniacká (6-Dán.) - Halepová (1-Rum.) 6:0, 6:2, Garciaová (8-Fr.) - Svitolinová (4-Ukr.) 6:7 (7:9), 6:3, 7:5.

1. Wozniacká 2 2 0 4:0 2 2. Halepová 2 1 1 2:2 1 3. Garciaová 2 1 1 2:3 1 4. Svitolinová 2 0 2 1:4 0