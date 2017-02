Amsterodam - Prestižní fotografickou soutěž World Press Photo za rok 2016 dnes vyhrál snímek tureckého vraha ruského velvyslance v Ankaře. Autorem záběru, při kterém mu šlo o život, je fotograf agentury AP Burhan Ozbilici. V kategorii sportovní reportáže byl oceněn český fotograf Michael Hanke. Informovala o tom agentura AP.

Ve chvíli, kdy turecký policista začal 19. prosince v galerii turecké metropole střílet na ambasadora Andreje Karlova, se všichni přítomní skrývali a báli o život. Turecký fotograf riskoval a nafotil sérii snímků, kterou nazval Vražda v Turecku.

Karlova zabil na vernisáži v ankarské galerii policista 22letý Mevlüt Mert Altintaş, který naznačil bezprostředně po činu, že šlo o pomstu za bombardování a dobytí severosyrského města Halab (Aleppo). Poté ho turecká policie zastřelila.

Podle předsedy letošní poroty World Press Photo je vítězný snímek mimořádně působivý. "Myslím si, že Burhan byl ohromně statečný, dokázal v ovzduší strachu neuvěřitelně zachovat klid a pořídil velkolepé záběry," řekl šéf odborné poroty Stuart Franklin k volbě fotografie roku.

Vítězný snímek byl vybrán z 80.408 fotografií, které do soutěže poslalo 5034 fotografů ze 125 zemí. Porota nakonec udělila ceny v osmi kategoriích 45 fotografům z 25 zemí. Jejich snímky často přibližují hlavní události loňského roku, tedy konflikty v Iráku a Sýrii, migrační krize, smrt kubánského lídra Fidela Castra a olympijské hry v Brazílii. Byly mezi nimi ale i například záběry toho, jak lidstvo ničí přírodu.

Český fotograf Michael Hanke skončil ze tří oceněných na druhém místě za pořízení snímků z turnaje mladých šachistů. V této sportovní kategorii zvítězil Ital Giovanni Capriotti, třetí byl Kanaďan Darren Calabrese.

Za Ozbilicem se v kategorii současné události na druhém a třetím místě umístili fotografové z Rumunska a Německa se snímky o migrantech. Kategorii pro zachycení běžného života vyhrál chilský fotograf Tomas Munita z amerického listu The New York Times se snímkem Kuba na prahu změny. Kategorii všeobecné zpravodajství opanoval Francouz Laurent Van der Stockt za fotografii Útok na Mosul pro list Le Monde.

Mezinárodní soutěž World Press Photo začala v roce 1955. V minulém ročníku za rok 2015 vyhrál snímek od Australana Warrena Richardsona, na které otec předává kojence do rukou další osoby pod ostnatým drátem na hranici Srbska a Maďarska. Nejlepší sportovní fotografií za rok 2015 se loni stal snímek zachycující pád českého lyžaře Ondřeje Banka v kombinačním sjezdu na mistrovství světa v USA, jehož autorem byl Rakušan Christian Walgram.

Oceněný fotograf: hledal jsem emoce tam, kde je nečekáme

Snaha hledat emoce tam, kde je většina lidí nehledá, se fotografu Michaelovi Hankemu vyplatila. Dnes za soubor fotografií z dětských šachových turnajů získal ocenění v prestižní světové žurnalistické soutěži World Press Photo. V kategorii sportovní reportáž dostal druhé místo.

"Je to zatím můj ve světě nejúspěšnější soubor. Loni jsem byl ve finále s jinými snímky z tohoto souboru," řekl dnes fotograf ČTK. "Napadlo mě najít emoce tam, kde by spoustu lidí nenapadlo je hledat," řekl.

"Michael Hanke patří v soutěži Czech Press Photo k autorům, kteří pravidelně získávají ocenění. Série Šachy - turnaje mládeže obstála v loňském ročníku v kategorii Umění a zábava," sdělila dnes ČTK ředitelka tuzemské fotožurnalistické soutěže Veronika Souralová.

Doplnila, že Hankeho práce si cení také široká veřejnost. Uvedená série byla i mezi nominovanými na Cenu diváků v Czech Press Photo 2015. "Jsme proto rádi, že tvorba celé rodiny Hankeů, včetně Michaela, bude představena v rámci výstavy Rodinné balení, která se v Czech Photo Centre uskuteční v březnu," uvedla. Otcem Michaela Hankeho je fotograf Jiří Hanke, který se v rodném Kladně už 40 let věnuje i galerijní činnosti, matka Jiřina Hankeová je také fotografka a výtvarnice.

Michael Hanke na svých sériích pracuje léta a plánuje se dále věnovat i malým šachistům. Fotografoval také dostihy, cirkusy, život řádových sester nebo taneční zábavy seniorů. "To jsou všechno dlouhodobé série, všechno fotím řadu let, jsou to nikdy nekončící fotografické cykly," popisuje autor svou práci.

Děti, které hrají šachy, nemají podle něj při hře ještě tak striktní pravidla, jako dospělí hráči. Tam by emoce mohly být patrnější, domníval se, a skutečně tomu tak při pohledu na jeho snímky je. Málokterý světový šampion se umí radovat tak, jako Hankeův chlapec na snímku z oceněné série. "Zároveň jsem tím chtěl trošku i demonstrovat, že pořád ještě je nějaký koníček, který nemá nic společného s počítači a virtuálním světem, že jsou ještě zábavy, kde jsou děti spolu, povídají si, povzbuzují se. Je to i na těch fotkách vidět, že se obejmou, i když třeba ten druhý je poražený," řekl Hanke.

Malí hráči umí podle něj být velmi zaujatí, ale jsou také seriózní. "Vůbec nejsou roztěkaní, turnaje jsou na sedm kol, trvají celý den, jsou to kolikrát čtyřleté, pětileté děti, fascinuje mě, že to zvládají, že udrží pozornost," popisuje objekty svého fotografického zájmu. Ale jak je znát i z prvního snímku oceněného souboru, o přestávkách také sáhnou po mobilu, jak dnes činí i děti předškolního věku. "Někteří se tak odreagují, někteří ale i na mobilech hrají šachy, dělají si o přestávkách šachové rébusy. Je to krásné, cítím se v té společnosti fajn," uzavřel.