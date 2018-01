Washington - Lidé kolem amerického prezidenta se obávají, že pokud se vyšetřování údajného ruského vlivu na volby v USA dotkne financí Donalda Trumpa, může to šéfa Bílého domu "potopit". V televizi CNBC to dnes řekl Michael Wolff, autor skandální knihy znevažující schopnosti hlavy státu vykonávat svůj úřad.

Trumpovi spolupracovníci, s nimiž prý Wolff hovořil, nevěří, že by prezident tajně spolupracoval s Ruskem v kampani před prezidentskými volbami v roce 2016. Domnívají se ale, že pokud by se zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller při pátrání po ruském vlivu podíval na Trumpovy finance, mohlo by to být pro prezidenta nebezpečné, tvrdí Wolff.

Trump opakovaně jakoukoli spolupráci s Moskvou během volební kampaně vylučuje. Loni řekl listu The New York Times, že pokud se Mueller pustí do prověřování jeho financí, pak vyšetřování "překročí červenou čáru".

Novinář Wolff v knize Ohnivá zloba: Uvnitř Trumpova Bílého domu zpochybňuje schopnosti a duševní zdraví současného amerického prezidenta. Donald Trump obsah díla tvrdě kritizoval a prohlásil, že nikdy neschválil Wolffův přístup do Bílého domu a že jeho kniha je plná lží.