Washington - Basketbalisté Washingtonu v předposledním zápase základní části NBA porazili doma Boston 113:101 a v tabulce Východní konference se dotáhli na sedmé Miami. Udrželi se tak ve hře i o šestou příčku. Tomáš Satoranský odehrál z pozice náhradníka 20 minut, připsal si sedm bodů a po pěti doskocích a asistencích. Nový klubový rekord slaví Philadelphia, která vyhrála popatnácté v řadě.

Hvězdou Wizards byl kapitán a rozehrávač John Wall, autor 29 bodů a 12 asistencí, díky nimž překonal hranici 5000 asistencí v kariéře. Domácí přitom celou první půli prohrávali, poté však proti soupeři, na něhož mohou narazit v prvním kole play off, zabrali.

"Vyhrát před startem bojů o titul je vždycky fajn, protože to zvedne sebevědomí," řekl druhý nejlepší střelec Washingtonu s 19 body Bradley Beal. Dvouciferný počet bodů dali i další čtyři hráči Wizards. K obratu pomohl také Satoranský. Šestadvacetiletý reprezentant byl v hodnocení plus mínus třetím nejlepším v týmu.

Wall se po více než dvouměsíční pauze po operaci kolena dostává do formy. V posledním duelu před play off ale spoluhráčům v Orlandu zřejmě nepomůže a bude se šetřit. "Jasně, že chci hrát a pomoct. Ale přijmu cokoli. Rozhodnutí je na trenérovi," uvedla bývalá jednička draftu. Chybět možná bude i křídelník Otto Porter, jenž proti Bostonu nenastoupil do druhé půle kvůli potížím s lýtkem.

Philadelphia zvítězila i díky 28 bodům JJ Redicka 121:113 v Atlantě a vítěznou sérii prodloužila na 15 utkání. Ještě delší ji měla v roce 1966, tehdejší rekord 18 triumfů však nebyl v rámci jedné sezony. Sixers jsou ve Východní konferenci třetí, i když stále hrají bez zraněného lídra Joela Embiida.

Vítěz dlouhodobé části NBA Houston uspěl v Los Angeles proti Lakers 105:99. Zato obhájci titulu z Golden State schytali v posledním duelu před play off debakl v hale Utahu 79:119. Střelecky Jazz táhl Donovan Mitchell, dal 22 bodů a stanovil rekord mezi nováčky v počtu trojek v sezoně - zatím jich má 186.

Výsledky úterních zápasů NBA:

Atlanta - Philadelphia 113:121, Dallas - Phoenix 97:124, Indiana - Charlotte 93:119, LA Lakers - Houston 99:105, Utah - Golden State 119:79, Washington - Boston 113:101 (za domácí Satoranský 7 bodů, 5 doskoků, 5 asistencí).

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. z-Toronto 81 59 22 72,8 2. x-Boston 81 54 27 66,7 3. x-Philadelphia 81 51 30 63,0 4. Brooklyn 81 28 53 34,6 New York 81 28 53 34,6

Centrální divize:

1. y-Cleveland 81 50 31 61,7 2. x-Indiana 82 48 34 58,5 3. x-Milwaukee 81 44 37 54,3 4. Detroit 81 38 43 46,9 5. Chicago 81 27 54 33,3

Jihovýchodní divize:

1. x-Miami 81 43 38 53,1 x-Washington 81 43 38 53,1 3. Charlotte 82 36 46 43,9 4. Orlando 81 24 57 29,6 5. Atlanta 82 24 58 29,3

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. z-Houston 81 65 16 80,2 2. x-New Orleans 81 47 34 58,0 3. x-San Antonio 81 47 34 58,0 4. Dallas 82 24 58 29,3 5. Memphis 81 22 59 27,2

Severozápadní divize:

1. x-Utah 81 48 33 59,3 x-Portland 81 48 33 59,3 3. x-Oklahoma City 81 47 34 58,0 4. Minnesota 81 46 35 56,8 Denver 81 46 35 56,8

Pacifická divize:

1. y-Golden State 82 58 24 70,7 2. LA Clippers 81 42 39 51,9 3. LA Lakers 81 34 47 42,0 4. Sacramento 81 26 55 32,1 5. Phoenix 82 21 61 25,6

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jistotu prvenství v divizi, "z" prvenství v konferenci.