Londýn - Po loňském vyřazení v semifinále Wimbledonu si Švýcar Roger Federer vzal na půl roku "volno" a odpočinek jednomu z nejlepších hráčů historie prospěl. Letos je v pětatřiceti letech prakticky neporazitelný.

"Upřímně, jsem neuvěřitelně překvapený, jak mi to jde, jak skvěle se cítím, jak zvládám náročné momenty," přiznal Federer po triumfu ve Wimbledonu, svém osmém na londýnské trávě a devatenáctém grandslamovém v kariéře.

"Maestro", jak se Federerovi přezdívá, letos vedle Wimbledonu ovládl také Australian Open, Miami, Indian Wells a turnaj v Halle. Vyhrál 31 zápasů a prohrál jen dva. "Věděl jsem, že můžu hrát dobře, ale tohle je nad očekávání," řekl Švýcar. "Asi byste se mi smáli, kdybych před sezonou tvrdil, že vyhraju dva grandslamy."

Hned po finále na kurtu přemýšlel nahlas, že by si měl zase vzít pauzu. "Když to tak funguje," smál se. Ví ale, že to není všemocný recept. "Každý potřebuje něco jiného a já sám jsem neměl tušení, co to se mnou udělá. Ale musel jsem si vzít volno, protože to moje tělo potřebovalo. A v mém případě to funguje náramně," konstatoval.

Federer nehrál loni půl roku a letos vynechal i antukovou sezonu. "Musel jsem udělat těžká rozhodnutí. Nejet na French Open, ale když se ohlédnu zpět, tak nikomu nemůžu s jistotou říct: 'Udělejte to taky a vyhrajete Wimbledon'," uvedl Federer.

Osmého vavřínu si váží. Wimbledon je jeho nejoblíbenější turnaj a přináší mu nejvíce radosti a nadšení. "A vždycky to tak bude. Hrávali tady moji hrdinové a zapsat se na tomhle místě do historie pro mě neskutečně moc znamená," řekl.

Doufá, že se do Wimbledonu ještě vrátí. "Nikdy nevíte, co se stane. Je to otázka zdraví. Když mi to dovolí, tak bych chtěl za rok zase přijet," řekl. Motivace mu nechybí, a to také díky manželce Mirce. "Je úžasná. Nejvíc mě podporuje a je ráda, že hraju, a já pořád miluju tyhle velké zápasy," prohlásil Federer.