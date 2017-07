Londýn - Dvanáctkrát za posledních sedmnáct let se v kolonce vítězky tenisového Wimbledonu objevilo příjmení Williamsová. V sobotu může Venus Williamsová přidat další vavřín svého rodu z trávy v All England Clubu, ale Španělka Garbiňe Muguruzaová má jiné plány. Ráda by mezi šampionky vrátila po 23 letech španělskou vlajku.

Venus Williamsová zvedla nad hlavu slavný talíř pro vítězku Wimbledonu už pětkrát, naposledy v roce 2008. Muguruzaová si zahrála finále předloni a prohrála s její mladší sestrou Serenou, která ovládla slavný turnaj sedmkrát.

"Když se podíváte, poslední dobou se příjmení Williamsová objevuje mezi vítězkami hodně často. Chtěla bych tam být také a vrátit tam Španělsko," řekla Muguruzaová, která může navázat na Conchitu Martínezovou, vítězku z roku 1994.

Právě Martínezová je ve Wimbledonu po boku Muguruzaové, která si její přítomnost pochvaluje. "V tréninku se nic nezměnilo, ale pomáhá mi zbavovat se stresu a dodává mi sebevědomí. Všechno si tady prožila," řekla Muguruzaová. V Londýně s ní není její kouč Sam Sumyk, protože jeho žena čeká narození dítěte.

Předloni byl pro Muguruzaovou postup překvapivý, první grandslamové finále ji zaskočilo. O rok později už vyhrála French Open a nyní je soustředěná. "Jsem klidnější a kontroluji své emoce," řekla Španělka.

Venus Williamsová je v 37 letech nad věcí už dávno. Sedminásobná grandslamová vítězka je nejstarší finalistkou Wimbledonu po Martině Navrátilové, které bylo v roce 1994 jen o několik měsíců víc. V případě triumfu se Venus stane nejstarší grandslamovou šampionkou v open éře, jež se počítá od roku 1968. Předčila by sestru Serenu, která v pětatřiceti vyhrála letech lednové Australian Open.

Serena Williamsová, která je těhotná a ve Wimbledonu chybí, věří, že Venus na vavřín dosáhne. "A doufám, že i ona tomu věří, Pracovali jsme mnoho let pro tyhle momenty, jsem nadšená a na Venus pyšná. Ona je skvělá," řekla Serena.

Venus Williamsová je ve finále Wimbledonu 20 let po premiéře v turnaji a 17 let od prvního titulu. "V různých fázích svého života jsem hrála dobrý tenis a je nádherné, že mám další šanci i teď. Mám za sebou kupu zkušeností, které můžete a nemusíte umět využít, a já si myslím, že pracují pro mě," řekla.

Na okruhu WTA se obě finalistky střetly čtyřikrát a Venus Williamsová vede ve vzájemné bilanci 3:1. Letos spolu hrály jednou a na římské antuce vyhrála po boji Muguruzaová.