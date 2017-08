Praha - Populární britský zpěvák Robbie Williams na dnešním koncertu v Praze nabídl show plnou světelných a pyrotechnických efektů, která měla místy nečekaně rodinný charakter. Popový rebel, který svého času budil pozornost alkoholovými a drogovými výstřelky, si totiž během vystoupení zazpíval se svým otcem Peterem Williamsem i se svou manželkou Aydou Fieldovou. Píseň Love My Life pak věnoval svým dvěma dětem. Vystoupení v pražských Letňanech podle pořadatelů sledovalo více než 30.000 lidí.

Akci provázela rozsáhlá bezpečnostní a dopravní opatření. Komplikace nastaly po jeho konci, když se davy lidí ještě desítky minut po opuštění areálu nemohly dostat do přeplněného metra a autobusů.

Koncert v rámci turné k novému albu The Heavy Entertainment Show zahájila reprodukovaná hudba s písní Lose Yourself z repertoáru rapera Eminema a svérázná úprava anglické hymny God Bless Our Robbie.

V efektním úvodu vystoupení nadšenému publiku Williams nabídl nové skladby The Heavy Entertainment Show a Party Like a Russian, mezi něž vložil starší hity Let Me Entertain You a Monsoon. Video ke skladbě Party Like a Russian zaznamenalo na YouTube během prvního dne více než šest milionů zhlédnutí.

Třiačtyřicetiletý potetovaný zpěvák s darebáckou image, který vystoupil v sukni, ukázal v převzaté skladbě Minnie the Moocher svoji lásku k jazzu a poté uctil památku zesnulého George Michaela jeho hitem Freedom 90. Roztancované publikum pod pódiem, kterému vévodila projekční plocha ve tvaru boxera, živě reagovalo i na Williamsovy známé písně Rudebox, Feel nebo Rock DJ. V přídavku si pak s chutí tisíce lidí zazpívaly píseň She's the One převzatou z repertoáru skupiny World Party.

Koncert vyvrcholil ohňostrojem a baladou Angels z prvního Williamsova sólového alba, které pod názvem Life thru a Lens vyšlo v roce 1997 po jeho odchodu z chlapecké kapely Take That. Nadšení fanoušci, kteří žertujícího i dojatého Williamse nechtěli pustit z jeviště, se ještě dočkali písně My Way od Clauda Françoise, kterou proslavil Frank Sinatra.

Jako předkapela se v Praze představilo britské synthpopové duo Erasure, které letos v květnu vydalo novou desku World Be Gone. Dvojice Vince Clarke (syntezátory) a zpěvák Andy Bell posílená o dvě zpěvačky a tanečnice si připravila známé skladby jako Drama!, Love to Hate You nebo Oh L'Amour.