Liberec - Brankář Roman Will z Liberce začal nový ročník hokejové extraligy čistým kontem a úspěšně tak navázal na ten minulý, v kterém se se sedmi nulami dělil o prvenství se Šimonem Hrubcem z Třince. Pětadvacetiletý plzeňský odchovanec po odchodu zkušeného Jána Lašáka z kádru Bílých Tygrů poprvé začíná jako jednička a byl rád, že pomohl k vítěznému startu proti Hradci Králové (3:0).

"Byl to velice těžký zápas. Vstoupili jsme do něho, jak jsme si přáli. Neskutečná bojovnost, podpořená kvalitní taktikou, realizační tým odvedl vynikající práci, prostě celkově jsme na ně byli velice dobře připravení. Dnes to prostě všechno šlapalo, jak mělo," uvedl Will, který si připsal 28 zákroků.

"Byl to svižný hokej, stále se něco dělo. Musel jsem být stále připravený, kluci tam zblokovali hodně střel. A to, co jsem vyrazil, tak odpálili do rohu, prostě si s tím poradili. Dnes opravdu všechno šlapalo, jak má," vyzdvihl Will týmový výkon.

Jeho pozice se oproti minulé sezoně po Lašákově odchodu výrazně změnila. "Já myslím, že gólman by měl být připravený do utkání, ať už jako jednička nebo dvojka. To já se snažím dělat a chci klukům pomoct v každém zápase. Myslím, že to funguje. Mám z toho radost, že mohu být v takovém týmu a teď i plnit roli jedničky," prohlásil Will.

"Neskutečně si toho vážím a budu dělat všechno pro to, aby to trvalo co nejdéle. Potřeboval jsem takový zápas a jsem za něj moc rád. Jsem rád, že jsme ho týmově zvládli. Pro mě osobně je to velice důležité a může mi to moc pomoci do celé sezony," podotkl.

Nově tvoří dvojici s Alešem Stezkou, který přišel po dvou letech v zámořské juniorské USHL. "S Alešem se znám, oba jsme shodou okolností ze Třemošné, kousek od Plzně. Od malička o sobě víme, potkávali jsme se na kempech, známe se tedy celkem dobře a je to výhoda," pochvaluje si spolupráci s dvacetiletým Stezkou.