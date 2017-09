Litvínov (Mostecko) - Dost špatně se hokejistům Liberce poslouchalo hodnocení kouče Filipa Pešána po utkání na ledě Litvínova. Úřadující vicemistři obdrželi 14 menších trestů a při oslabeních také inkasovali obě branky při porážce 0:2.

"Trenér už nám k tomu stihl říci své. Nijak na nás neřval, ale určitě to v kabině zaznělo. Bavíme se právě o tom celý týden a pak se stane něco takového, že tady hrajeme v početní nevýhodě skoro 30 minut. To se příště nesmí opakovat," prohlásil v rozhovoru s novináři gólman Roman Will.

Jeho tým se sice pomaleji rozjížděl, přesto se zdálo, že od 10. minuty uchopil zápas do svých rukou. "Dnes nás opravdu trápila disciplína. Litvínov nás dohrával, zápas se celkově přiostřil a z toho pak pramenily fauly. Je těžké tady vyhrávat. O to více, když hrajete skoro půl zápasu v oslabení. Musíme se z toho poučit a připravit se na úterý, kdy nás čeká další zápas," vyhlížel Will nápravu v duelu se Zlínem.

V pátek přitom Pešánův výběr předvedl po všech stránkách velmi dobrý výkon proti Hradci Králové (3:0), možná o to překvapivější bylo dnešní selhání. "Dali jsme do toho všechno, ale víte, jak to chodí. Kotouče někdy odskakují více než předchozí zápas. Myslím, že jsme bojovali až do konce. A Litvínov se pro výhru vydal ze všech sil," ocenil Will.

Sám dlouho držel Liberec ve hře. Nakonec inkasoval první dva góly v extraligové sezoně. "S každým gólem jde něco dělat, ale těžko se mi to dnes hodnotí. Při druhém gólu stál hráč osamocený mezi kruhy, ale ještě poslal puk do strany, odkud to Trávníček dával skoro z brankové čáry do prázdné brány. To bylo těžké," podotkl Will.

Michael Petrásek v protějším brankovišti byl nepřekonatelný. "Michael je výborný gólman a dnes bylo už od první střely vidět, že se cítí dobře. Předvedl neskutečný výkon a já mu k němu mohu jen gratulovat," řekl Will.