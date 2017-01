Mladá Boleslav - Rodák z Plzně Roman Will prožil v Mladé Boleslavi podstatnou část své kariéry. Po šesti letech v jejím dresu odešel do zámoří, aby se po dvou sezonách vrátil do Čech. Tentokrát ale o několik desítek kilometrů severněji. Stal se hráčem Liberce a dresu Tygrů se dnes představil v Mladé Boleslavi. A opět potvrdil pozici statisticky nejlepšího gólmana soutěže, inkasoval jen jednou a i díky jeho výkonu Liberec vyhrál 3:1.

"Máme dobrého trenéra brankářů a skvělé obránce. Dneska nám sice dva nejlepší z nich chyběli, ale skvěle je zastoupili ostatní a také kluci, co přišli pomoci z Benátek," řekl Will po utkání a pochválil své spoluhráče. Liberec zatím dostal v soutěži jen 68 branek, nejméně ze všech týmů.

Mladá Boleslav je nejčastěji střílející mužstvo v extralize, takže si Will na nedostatek práce nemohl stěžovat. Nakonec si připsal 35 zákroků. Za jeho záda proklouzla jediná střela, navíc z hole jeho velkého kamaráda Radana Lence.

"Ztracené čisté konto mě nemrzí. Důležité je, že jsme vyhráli. A že gól dal zrovna Lencík? Alespoň dostane nějaké prémie," smál se po zápase spokojený brankář Liberce. Právě s Lencem strávil v dresu Mladé Boleslavi nejvíc času na ledě.

Znalost místních hráčů ale za výhodu brankář nepovažoval. "Asi to bylo spíš naopak. Zrovna s Radanem jsme trávili na ledě hodně času i po tréninku, takže se oba známe dokonale. Ale dneska mi to bylo spíš na škodu. Ze začátku jsem o tom hodně přemýšlel a řešil to. Pak jsem to pustil z hlavy a hned se mi chytalo lépe," řekl.

V závěru zápasu se měl co ohánět, ale šestnáctou výhru sezony v 25 startu dokázal uhájit. "Boleslav v závěru stupňovala svůj tlak, ale kluci obětavě bojovali, několik střel i zblokovali. V závěru jsme za to byli odměněni pojišťovacím gólem a vezeme si tři body," pochvaloval si Will, který se o svůj čas v brankovišti dělí s Janem Lašákem. "Skvěle se mi s ním spolupracuje. Sice je mezi námi věkový rozdíl, ale mě to tak vůbec nepřijde. Prostě oba dva milujeme hokej a to máme společné," podotkl.

Will přiznal, že zápas v Mladé Boleslavi byl pro něj speciálním zážitkem. "Já to tady mám pořád hrozně rád. Přeci jenom jsem tady strávil šest let, přítelkyně je z Boleslavi a já tady mám pořád spoustu kamarádů. Jsem strašně rád, že se mi tady podařilo vyhrát," dodal.