Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápas: HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec, 20. března v Plzni. Brankář Liberce Roman Will. ČTK/Chaloupka Miroslav

Plzeň - Liberecký brankář Roman Will ozdobil svůj premiérový start v play off hokejové extraligy čistý kontem a pomohl Bílým Tygrům ve čtvrtém čtvrtfinále k výhře nad mateřskou Plzní 4:0 i k vedení v sérii 3:1 na zápasy. Čtyřiadvacetiletý Will, který ovládl statistiky základní části, dostal po nedělní prohře 3:6 poprvé ve vyřazovací části přednost před zkušeným Jánem Lašákem.

"Bavili jsme se o tom už před začátkem play off, že si to navzájem přejeme a uděláme to nejlepší pro tým. Bylo jedno, jestli to budu já, nebo Jánko. Dneska to bylo na mně, ale hodně mi pomohl skvělý týmový výkon," pochvaloval si Will vítězný debut ve vyřazovací části.

Klíčem k úspěchu Liberce byly tři vstřelené branky v přesilových hrách a navíc skvěle zvládnutá oslabení. "Oni mají výborné přesilovky. Přesvědčili jsme se o tom včera, kdy nám to prohrálo zápas. Dnes jsme se na to líp připravili včetně videa před zápasem," uvedl Will.

Liberecká defenziva pracovala spolehlivě i při hře v pěti a spoluhráči pomohli svému brankáři dvanácti zblokovanými střelami. "Hráči přede mnou předvedli úžasnou práci a patří jim za to obrovský dík. Dnes mi to hodně ulehčili. Ta nula patří jim a nejcennější je, že jsme vyhráli jako tým. Nedá se říct, že bych tam měl nějak moc těžké práce," připustil Will.

"Kluci mi nechali střely z okolí, nebyla tam ze začátku žádná střela z mezikruží, což mi hodně pomohlo. Všechny střely jsem viděl a co jsem neviděl, to zblokovali obránci ještě přede mnou. Výborně tam pracovali hokejkami a ty střely ze strany musím mít. Tím mi narostlo sebevědomí," děkoval Will svým kolegům.

Soustředěný liberecký výkon nenarušilo svými pokřiky ani nepřátelské plzeňské publikum. "Jsem z Plzně, vyrůstal jsem tady, a když jsem byl malý, tak to tady na stadionu vypadalo úplně stejně. Já jsem si to hrozně užíval, ale musím říct, že pro hostující tým je to hrozně nepříjemné, což jsem si jako malý vůbec neuvědomoval. Ale to k tomu patří, tady to tak prostě bylo od nepaměti," komentoval vulgární skandování pověstného kotle Západočechů.

"Já se to snažím nevnímat a hrát si svůj zápas. Musíme se soustředit jenom sami na sebe a to nám přinese úspěch," dodal plzeňský odchovanec, pro něhož je souboj s mateřským klubem prestižní.

"Byli tady všichni příbuzní a spousta kamarádů mi psala před zápasem. Znám i hodně kluků z plzeňského týmu, takže je to v tomhle pro mě zvláštní," řekl Will, jenž v dorosteneckém věku neopouštěl Plzeň v dobrém. "Já jim nechci nic dokazovat. Spíš jsem se snažil srovnat si to v hlavě tak, abych hrál stejný zápas jako celou sezonu. Cítil jsem se sebevědomě a to mi pomohlo," uvedl.

Nehráli jsme dobře, Liberec byl jasně lepší, uznal Kadlec

Hokejisté Plzně nedokázali ve čtvrtfinálovém souboji navázat na nedělní výhru 6:3 a v druhém domácím vystoupení sérii s Libercem vyrovnat. Úřadující mistr a vítěz základní části extraligy dnešnímu duelu jasně kraloval a po výhře 4:0 vede 3:1 na zápasy. Plzeňský obránce Petr Kadlec uznal, že Bílí Tygři byli dnes jasně lepší, ale Indiáni se podle jeho slov rozhodně nevzdávají.

Plzeň prohrávala ve 12. minutě už 0:2 a Liberec ji v celém utkání pouštěl do minima šancí. "Začátek zápasu rozhodl. Jak se nám včera povedl, tak dneska vůbec ne. Liberec byl jasně lepší," řekl po utkání Kadlec.

Rozdíl byl podle čtyřicetiletého zadáka ve výkonu obou týmů. "My jsme nehráli dobře, byli jsme všude druzí a nechodili jsme tolik za pukem. Myslím, že i Liberec trošku přidal, ale bylo to hlavně o nás. Oni nás předčili ve všem, bohužel," litoval s 1213 starty rekordman extraligy.

"Včera nám utkání vyšlo, ale dneska to bylo přesně naopak. Někdy to tak v play off bývá," uvedl Kadlec, který jako jediný v historii sehrál ve vyřazovací části domácí soutěže už přes 200 utkání.

"Oni hráli na puku, my ne. Když nehrajeme na puku, tak to všechno stojí mnohem víc sil a nedostanete se do zápasu. Pak máte na chvíli puk a nedokážete si nahrát. Nic vlastně nefunguje, hrozně těžko se hraje. Musíme víc hrát na puku a víc bruslit. Ale to jsou všechno slova, uvidíme pozítří," uvedl Kadlec.

Rozhodně ale za stavu 1:3 na zápasy nepodléhá pesimismu. "Nic se nemění. Víme, o co hrajeme. Dokázali jsme si, že Liberec můžeme porazit, ale taky jsme si dokázali, že musíme hrát na sto procent, jinak nemáme šanci," prohlásil realisticky.

Plzeň dokázala v předkole otočit nepříznivý stav série hrané jen na tři vítězné zápasy z 0:2 na 3:2. K tomu ale Kadlec nevzhlíží. "Už je to pryč, hrálo se s Vítkovicemi. Ale víme, že jsme s Libercem hráli vyrovnané zápasy, doma jsme je porazili a už je na čase, abychom to uhráli i venku," uvedl směrem ke středečnímu pátému duelu v Liberci.

Odmítl, že by Plzni docházely v devátém utkání za 15 dní síly. "Včera bychom se bavili o něčem jiném. Bruslilo nám to, dneska ne, ale v tom to není. Je to play off, zápasy bývají rozdílné. Jednou můžete vyhrát třeba 5:1 a podruhé 1:4 prohrát. Teďka se to potvrdilo," podotkl Kadlec.

Plzeň inkasovala třikrát v oslabení. "V play off přesilovky rozhodují zápasy. Jak se to povedlo včera nám, tak dneska Liberci. Fauly vyplývají ze hry. Když budeme víc na puku a budeme aspoň vyrovnaní, tak ty fauly budou třeba taky vyrovnané. Bohužel jsme dneska tahali za kratší konec, nestíhali jsme a z toho vyplynuly," dodal Kadlec.