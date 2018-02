Liberec - Hokejisté Liberce si díky dvěma úspěšným domácím zápasům ve dvou dnech proti Jihlavě definitivně zajistili účast v play off. Vítěz základní části z minulých dvou let se dočkal jistoty až dvě kola před koncem a velký podíl na tom měl brankář Roman Will. V pondělí (4:1) i dnes (2:1) inkasoval pouze jednou a přispěl k důležitým šesti bodům.

Bílí Tygři, kteří v roce 2016 slavili premiérový titul a loni skončili druzí, se před zbývajícím středečním programem 50. kola posunuli až na šestou pozici, která zaručuje po základní části přímý postup do čtvrtfinále.

"Já to mám v hlavě tak, že chci vyhrát každý zápas. Jsem rád, že si ty dva můžeme odškrtnout, v pátek nás čeká třetí, v neděli čtvrtý. Doufám, že až dohrajeme v neděli ve Vítkovicích, tak budeme ti šťastní, že jsme udělali šestku," řekl Will.

"Já se osobně ale nekoukám na výsledky, statistiky, tabulku a podobně. Akorát bych nad tím zbytečně přemýšlel a to není dobře. Jsem rád, že jsme získali šest bodů, v pátek jdeme pro další tři a v neděli pro další. A potom, až v neděli pojedeme z Ostravy, tak se podívám, jak to dopadlo," doplnil.

S jihlavským nováčkem Liberec v sezoně neztratil ani bod, přesto to nebylo podle Willa nijak jednoduché. "Myslím, že zvlášť letos, jak je extraliga vyrovnaná, nikdo není lehký soupeř. Jihlava bojuje o všechno, jako každý v tuto chvíli. Jsem rád, že jsme oba zápasy zvládli. Jihlava má podle mého názoru kvalitní mužstvo, tím jejich bruslením, napadáním a agresivitou jsou velmi nepříjemný soupeř. Proto si moc cením toho, že jsme to zvládli," konstatoval pětadvacetiletý Will.

K dnešní výhře pomohl 19 úspěšnými zákroky a zlikvidoval několik jasných šancí Dukly. "Myslím, že to je z naší aktivity. Chceme být aktivní, napadat, přečíslovat, být v útočném pásmu. Z toho pak někdy vznikne to, že hráč soupeře ujede. Já jsem tam od toho, abych kluky podržel svým zákrokem," uvedl.

Liberec se hned po olympijské pauze díky úspěšným výsledkům s Jihlavou mohl uklidnit a může se těšit opět na play off. "Já si ani nechci v hlavě představit, co by se stalo, kdybychom tyhle dva zápasy nezvládli. Proto jsem šťastný. Myslím, že tak posledních sedm osm zápasů bylo pro nás o všechno. Myslím, že celou sezonu jsme hráli dobře, a teď, když to nejvíce potřebujeme, tak i trochu štěstí se k nám přiklonilo a jsem za to hrozně vděčný," podotkl Will.

S dvěma zápasy ve dvou dnech neměl problém. "Já jsem na tom fyzicky velmi dobře, baví mě chytat. Když se vyhraje, tak se mnohem lépe regeneruje a člověku se daleko lépe druhý den vstává do další práce. Kdyby se hrálo i zítra, tak bych v každém případě chtěl chytat. Ale je samozřejmě dobře, že máme teď volno, odpočineme si. Osobně se ale cítím velmi dobře," pochvaloval si.

Liberec se v pátek představí opět doma a přivítá lídra Plzeň. "Jihlava je předposlední, Plzeň je první, ale myslím, že výkonnostní rozdíly v české extralize nejsou tak veliké. My v žádném případě nechceme nikdy a nikoho podcenit. S tím jsme šli do těchto dvou zápasů. Myslím, že jsme na tom dobře, hrajeme dobrý hokej a v pátek můžeme Plzeň porazit," dodal Will.