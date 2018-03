New York - Americký boxer Deontay Wilder obhájil titul profesionálního mistra světa těžké váhy organizace WBC. V New Yorku knokautoval v desátém kole Kubánce Luise Ortize a připravil mu první porážku v kariéře. Sám udržel i ve čtyřicátém duelu čistý štít, přičemž jen jednou neukončil zápas před limitem.

Dvaatřicetiletý Wilder to měl ale při sedmé obhajobě těžké, a přestože v pátém kole poslal o šest let staršího Ortize poprvé k zemi, nedlouho poté sahal po vítězství Kubánec. V sedmém kole ale viditelně otřeseného Američana zachránil závěrečný gong. Po přestávce už stál Wilder opět pevně na nohách a v desátém kole dostal soupeře do těžké defenzivy. Ortiz skončil dvakrát na zemi, načež ringový rozhodčí zápas ukončil.

"Opravdový šampion vždycky najde cestu zpátky a přesně to se mi dnes podařilo," řekl Wilder. "Skoro jsem ho měl. Myslím, že kdyby zbývalo ještě pár sekund... Ten gong ho spasil a pak rozpoutal bouři," litoval Ortiz po prvním neúspěchu po předchozích 28 vítězstvích.

Wilder si teď za dalšího soupeře přeje Brita Anthonyho Joshuu, majitele mistrovských pásů organizací IBF a WBA, kterého ještě 31. března čeká v Cardiffu duel o titul WBO s Novozélanďanem Josephem Parkerem. "Jsem připravený. Chci sjednocovací duel," prohlásil Wilder.