Paříž/Washington - Radikální investigativní portál WikiLeaks dnes zveřejnil 8000 dokumentů údajně pocházejících ze serverů americké Ústřední zpravodajské služby (CIA), které mají odhalovat praktiky americké kybernetické špionáže. Obsah dokumentů nelze podle agentury AP ověřit a CIA odmítla aféru komentovat.

Podle expertů soubor dokumentů působí věrohodně a únik prý hlavní americkou rozvědkou otřese. Pokud se pravost souborů potvrdí, půjde podle AP o další katastrofální skandál americké zpravodajské komunity.

Dokumenty mimo jiné obsahují diskusi o možnostech hackerských útoků na takzvané chytré televizory, aby se mohly změnit v improvizovaný výzvědný nástroj. Součástí publikovaných dokumentů jsou také detaily o pokusech proniknout do amerických softwarových produktů, do chytrých telefonů, včetně přístrojů iPhone firmy Apple, a do systémů Android a Windows, uvedla AP.

Řada zveřejněných dokumentů souvisí s oddělením CIA pro operační podporu. Popisují nástroje a špionážní projekty s exotickými jmény Time Stomper, Fight Club, Jukebox, Bartender, Wild Turkey nebo Margarita bez uvedení dalších podrobností. Je proto podle AP nejasné, k jakým účelům měly sloužit.

WikiLeaks v obsáhlém prohlášení uvádí, že CIA "nedávno" ztratila kontrolu nad masivním arzenálem hackerských nástrojů a doprovodné dokumentace. "Archiv zřejmě nekontrolovaně koloval mezi bývalými americkými vládními hackery a externími spolupracovníky. Část tohoto archivu poskytli WikiLeaks," uvádí portál.

Podle počítačového experta Jakea Williamse mohli konverzaci obsaženou v uniklých dokumentech "vést jedině lidé, kteří se zabývají hackerskými aktivitami na státní a federální úrovni".

Podle informace WikiLeaks dokumenty obsahují i informace o špionážních technikách převzatých z Ruska a jiných států. Publikovaný soubor je prý jen prvním ze série dalších, jež podle expertů mohou způsobit ještě větší škody.