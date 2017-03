Washington - Česká firma Avast figuruje v dokumentech zveřejněných v úterý serverem WikiLeaks jako jeden z prodejců bezpečnostního softwaru, na který se zaměřila americká Ústřední zpravodajská služba (CIA). Příslušná stránka je označená jako tajná, ale žádné další informace neobsahuje, napsala dnes agentura Reuters. Americký prezident Donald Trump je "mimořádně znepokojen" problémy, které má CIA se zabezpečením svých dokumentů.

Portál WikiLeaks zveřejnil kolem 8000 stran dokumentů o útočném programovém arzenálu CIA, s nímž největší americká výzvědná organizace může pronikat do mobilních telefonů, chytrých televizorů a dalších elektronických zařízení a využít je ke shromažďování informací.

Publikované dokumenty podle Reuters obsahují dostatek technických podrobností, aby bezpečnostní experti a prodejci ochranného softwaru pochopili, jak rozsáhlé bezpečnostní mezery existují. Poskytují ale málo detailů, které by mohly napomoci rychlé nápravě.

Desítky technologických firem musejí rychle rozšířit objem sdílených informací, aby uchránily uživatele svých zařízení před slíděním, píše Reuters. Opírá se o sdělení viceprezidenta společnosti Avast Sinana Erena, který vyzval tvůrce mobilního softwaru Apple a Google, aby poskytli antivirovým firmám přednostní přístup ke svým produktům a umožnili jim zjednat okamžitou opravu bezpečnostních mezer.

"Můžeme odvrátit útoky v reálném čase, pokud budeme moci nahlédnout do mobilního operačního systému," řekl Eren, který sídlí v americkém Silicon Valley. "Pokud nám mobilní platformy neuzavřou přístup, budeme moci lépe zjistit, že se do mobilu dostali hackeři," uvedl Eren.

Společnost Avast, založená v roce 2010, se zabývá tvorbou bezpečnostního softwaru a její antivirové programy chrání přes 230 milionů počítačů a mobilních zařízení ve světě.

Firma Apple dnes oznámila, že už odstranila většinu bezpečnostních mezer ve svých produktech, které by mohly podle informací publikovaných serverem WikiLeaks zneužít americké tajné služby. Vedení americké firmy to dnes oznámilo agentuře AFP. Jihokorejská firma Samsung, další gigant na trhu spotřební elektroniky, na problému "urychleně" pracuje.

"Naše první analýza naznačuje, že většina problémů, o nichž se publikované dokumenty zmiňují, byla odstraněna v poslední verzi operačního systému iOS," uvedlo vedení firmy Apple s odkazem na základní programové vybavení svých výrobků.

"Na řešení dalších zmiňovaných ohrožení budeme urychleně pracovat," dodala společnost. Vyzvala uživatele, aby svá zařízení pečlivě aktualizovali, jakmile se objeví nová verze iOS.

Firma Samsung uvedla, že data publikovaná serverem WikiLeaks urychleně studuje. "Ochrana soukromí našich zákazníků a bezpečnost našich výrobků je pro nás prioritou," uvedla jihokorejská společnost.

Americká CIA podle WikiLeaks vyvinula víc než tisíc útočných programů, které mohou proniknout do elektronických zařízení a ovládnout je, aniž by to jejich majitelé věděli. Sama CIA pravdivost informací investigativního serveru nepotvrdila, podle odborníků je ale jejich obsah věrohodný.

Spicer: Trumpa mimořádně znepokojil únik informací CIA

Americký prezident Donald Trump je "mimořádně znepokojen" problémy, které má Ústřední zpravodajská služba (CIA) se zabezpečením svých dokumentů. Na tiskové konferenci ve Washingtonu to dnes řekl mluvčí Bílého domu Sean Spicer. Na 8000 údajných dokumentů CIA v úterý publikoval radikální investigativní server WikiLeaks. CIA vyjádřila obavy, že únik jejích dokumentů přes server WikiLeaks ohrožuje životy jejích tajných agentů a pomáhá protivníkům USA.

Nová americká vláda hodlá být vůči původcům úniku informací nesmlouvavá, řekl mluvčí. "Kdokoli pustí na veřejnost utajovanou informaci, bude čelit nejpřísnějším zákonům. Po takových lidech půjdeme a budeme je stíhat s plným využitím právních možností," řekl Spicer.

Mluvčí odmítl potvrdit pravdivost tvrzení obsažených v publikovaných dokumentech. Poukázal nicméně na to, že k jejich úniku došlo ještě za dřívější vlády Baracka Obamy. Také CIA odmítla potvrdit či vyvrátit pravost zveřejněných dokumentů, které byly představeny jako manuály pro špehování mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení.

Bílý dům komentoval novou aféru WikiLeaks krátce poté, co Trump obvinil svého předchůdce ve funkci Baracka Obamu, že během loňské volební kampaně nechával odposlouchávat jeho telefony. Tvrzením se nyní zabývají kongresové výbory pro kontrolu tajných služeb, které rovněž zkoumají podezření z možných zásahů Ruska do amerických voleb a kontakty amerických činitelů s ruskými diplomaty a agenty.

Spicer dnes v této souvislosti prohlásil, že není důvod pro spekulace, že by sám Trump byl předmětem jakéhokoli vyšetřování ze strany ministerstva spravedlnosti USA.