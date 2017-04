New York - Basketbalista Russell Westbrook zaznamenal v NBA 40. triple double v sezoně a už pouze jeden mu chybí k vyrovnání letitého rekordu Oscara Robertsona, přičemž do konce ročníku zbývá šest zápasů. Oklahoma ale i přes jeho 40 bodů, 13 doskoků a deset asistencí podlehla v neděli Charlotte 101:113. Golden State vyhráli pojedenácté za sebou, když zdolali Washington 139:115. Tomáš Satoranský odehrál za poražené 15 minut, dal čtyři body a třikrát asistoval.

Charlotte, bojující ve Východní konferenci o udržení naděje na postup do play off, potřebovalo v Oklahomě vyhrát, což se mu nikdy předtím nepovedlo. Až na devátý pokus: rozehrávač Kemba Walker se o to zasloužil 29 body, zatímco Thunder tentokrát k vítězství nestačil ani Westbrookův šestý triple double v řadě.

Charlotte i tak zůstalo v tabulce desáté, ale s minimálním mankem na devátou Indianu a osmé Miami. Heat nestačili doma na Denver a prohráli 113:116, Nuggets se tak na západě přiblížili k osmému Portlandu.

Indiana prohrála počtvrté v řadě, ale úřadující šampiony řádně potrápila. Cleveland totiž zvítězil 135:130 až po druhém prodloužení. A to díky LeBronu Jamesovi, který v poslední minutě proměnil důležitou trojku a zaznamenal triple double za 41 bodů, 15 doskoků a 11 asistencí. Hosty táhl Paul George, autor 43 bodů.

Washington zakončil pětizápasovou sérii na soupeřových palubovkách porážkou na hřišti nejlepšího týmu NBA Golden State. Warriors ani jednou neprohrávali a v poklidu si došli pro jedenáctou výhru v řadě. Stephen Curry se blýskl 42 body, Draymond Green dosáhl na triple double za 11 bodů, 12 doskoků a 13 asistencí.

Na straně poražených Wizards se o 15 bodů a 11 asistencí postaral kapitán John Wall, který díky tomu překonal klubový rekord Roda Stricklanda v počtu asistencí v sezoně (802). Po 20 bodech nastříleli Bradley Beal a střídající Bojan Bogdanovič. Satoranský během 15 minut čtyřikrát vystřelil, jednou neúspěšně zpoza trojky a jednou minul pokus za dva body.

Sedmí jsou na východě basketbalisté Chicaga, kteří po výsledku 117:110 v New Orleans počtvrté za sebou zvítězili. Jimmy Butler se na tom podílel 39 body. Houston bez Jamese Hardena vyhrál 123:116 ve Phoenixu, jenž se po dvanácté porážce v řadě propadl na poslední příčku v Západní konferenci.

Výsledky NBA:

Brooklyn - Atlanta 91:82, Cleveland - Indiana 135:130 po 2. prodl., Golden State - Washington 139:115 (za hosty Satoranský 4 body, 3 asistence), LA Lakers - Memphis 108:103, Miami - Denver 113:116, Milwaukee - Dallas 105:109, New Orleans - Chicago 110:117, New York - Boston 94:110, Oklahoma City - Charlotte 101:113, Phoenix - Houston 116:123, San Antonio - Utah 109:103, Toronto - Philadelphia 113:105.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Boston 77 50 27 64,9 2. x-Toronto 77 47 30 61,0 3. New York 77 29 48 37,7 4. Philadelphia 77 28 49 36,4 5. Brooklyn 77 18 59 23,4

Centrální divize:

1. y-Cleveland 76 49 27 64,5 2. Milwaukee 77 40 37 51,9 3. Chicago 77 38 39 49,4 4. Indiana 77 37 40 48,1 5. Detroit 77 35 42 45,5

Jihovýchodní divize:

1. y-Washington 77 46 31 59,7 2. Atlanta 77 39 38 50,6 3. Miami 77 37 40 48,1 4. Charlotte 77 36 41 46,8 5. Orlando 77 27 50 35,1

Jihozápadní divize:

1. y-San Antonio 76 59 17 77,6 2. x-Houston 77 52 25 67,5 3. x-Memphis 77 42 35 54,5 4. New Orleans 77 33 44 42,9 5. Dallas 76 32 44 42,1

Pacifická divize:

1. y-Golden State 77 63 14 81,8 2. x-LA Clippers 78 47 31 60,3 3. Sacramento 77 30 47 39,0 4. LA Lakers 77 22 55 28,6 5. Phoenix 78 22 56 28,2

Severozápadní divize:

1. x-Utah 77 47 30 61,0 2. x-Oklahoma City 76 43 33 56,6 3. Portland 76 38 38 50,0 4. Denver 76 36 40 47,4 5. Minnesota 75 30 45 40,0