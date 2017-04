New York - Russell Westbrook jako první basketbalista za posledních 55 let a teprve druhý v historii NBA dosáhne na takzvaný sezonní triple double. Rozehrávač Oklahomy má po pátečním duelu s Phoenixem jistotu, že s aktuálními průměry 31,8 bodu, 10,7 doskoku a 10,4 asistence mu už hodnoty v těchto třech statistických ukazatelích nespadnou ve zbylých třech zápasech pod dvoucifernou hranici.

Něco takového dokázal dosud jen v sezoně 1961/62 legendární Oscar Robertson, který zaznamenal v průměru 30,8 bodu, 12,5 doskoku a 11,4 asistence. O dva ročníky později mu chybělo sedm doskoků k tomu, aby to zopakoval.

Westbrook k jistotě unikátního zápisu potřeboval proti Phoenixu získat alespoň šest asistencí. Nakonec jich měl osm, k tomu 23 bodů a 12 doskoků; o dvě finální přihrávky mu tak unikl rekordní 42. triple double v sezoně. V utkání ho ale zastínil domácí Devin Booker, který 37 body dotáhl Suns k výhře 120:99.

Atlanta udělala důležitý krok k jistotě postupu do play off, když vyhrála na hřišti lídra Východní konference Clevelandu 114:100. Má tak náskok tří výher na deváté Miami a jakákoli další výhra Hawks, či naopak ztráta Miami posune Atlantu do play off. Clevelandu nepomohlo ani 27 bodů LeBrona Jamese, který byl nejlepším střelcem zápasu.

Třetí místo si upevnilo Toronto těsnou domácí výhrou 96:94 nad Miami a v tabulce má náskok jedné výhry na čtvrtý Washington. Vítězství zařídil 38 body DeMar DeRozan. Hosté v posledních 10 sekundách dali dvě trojky, ale prohru už neodvrátili a vypadli z příček pro postup do play off.

Pod vítězství Utahu 120:113 nad Minnesotou se zapsal 39 body Gordon Hayward, který si vytvořil nové osobní maximum. Jazz vyhráli osmý domácí zápas v řadě a v Západní konferenci se dostali na čtvrtou příčku.

V dresu San Antonia zazářil nováček Bryn Forbes, který k výhře 102:89 nad Dallasem přispěl 27 body a byl nejlepším střelcem duelu. Dosud bylo jeho maximem osm bodů, tentokrát ale využil absence většiny opor.

Výsledky NBA:

Cleveland - Atlanta 100:114, Dallas - San Antonio 89:102, Denver - New Orleans 122:106, Houston - Detroit 109:114, LA Lakers - Sacramento 98:94, Memphis - New York 101:88, Phoenix - Oklahoma City 120:99, Toronto - Miami 96:94, Utah - Minnesota 120:113.

Tabulky NBA:

Východní konference:

1. y-Cleveland 79 51 28 64,6 2. x-Boston 79 50 29 63,3 3. x-Toronto 80 49 31 61,3 4. y-Washington 79 48 31 60,8 5. Atlanta 79 41 38 51,9 6. Milwaukee 79 40 39 50,6 7. Chicago 79 39 40 49,4 Indiana 79 39 40 49,4 9. Miami 79 38 41 48,1 10. Charlotte 79 36 43 45,6 Detroit 79 36 43 45,6 12. New York 80 30 50 37,5 13. Orlando 79 28 51 35,4 Philadelphia 79 28 51 35,4 15. Brooklyn 79 19 60 24,1

Západní konference:

1. z-Golden State 79 65 14 82,3 2. y-San Antonio 79 61 18 77,2 3. x-Houston 79 53 26 67,1 4. y-Utah 79 49 30 62,0 5. x-LA Clippers 79 48 31 60,8 6. x-Oklahoma City 79 45 34 57,0 7. x-Memphis 80 43 37 53,8 8. Portland 79 39 40 49,4 9. Denver 79 38 41 48,1 10. New Orleans 79 33 46 41,8 11. Dallas 79 32 47 40,5 12. Minnesota 79 31 48 39,2 Sacramento 79 31 48 39,2 14. LA Lakers 79 24 55 30,4 15. Phoenix 80 23 57 28,8

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Boston 79 50 29 63,3 2. x-Toronto 80 49 31 61,3 3. New York 80 30 50 37,5 4. Philadelphia 79 28 51 35,4 5. Brooklyn 79 19 60 24,1

1. y-Cleveland 79 51 28 64,6 2. Milwaukee 79 40 39 50,6 3. Chicago 79 39 40 49,4 Indiana 79 39 40 49,4 5. Detroit 79 36 43 45,6

1. y-Washington 79 48 31 60,8 2. Atlanta 79 41 38 51,9 3. Miami 79 38 41 48,1 4. Charlotte 79 36 43 45,6 5. Orlando 79 28 51 35,4

Jihozápadní divize:

1. y-San Antonio 79 61 18 77,2 2. x-Houston 79 53 26 67,1 3. x-Memphis 80 43 37 53,8 4. New Orleans 79 33 46 41,8 5. Dallas 79 32 47 40,5

1. z-Golden State 79 65 14 82,3 2. x-LA Clippers 79 48 31 60,8 3. Sacramento 79 31 48 39,2 4. LA Lakers 79 24 55 30,4 5. Phoenix 80 23 57 28,8

1. y-Utah 79 49 30 62,0 2. x-Oklahoma City 79 45 34 57,0 3. Portland 79 39 40 49,4 4. Denver 79 38 41 48,1 5. Minnesota 79 31 48 39,2