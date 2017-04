Oklahoma City (USA) - Russell Westbrook si podruhé za sebou připsal triple double a pomohl basketbalistům Oklahomy k vítězství nad Houstonem 115:113. Thunder snížili v sérii úvodního kola play off NBA na 1:2. První úspěch ve vyřazovací části ligy v pátek slavili i hráči Bostonu, kteří vyhráli v Chicagu 104:87. Los Angeles Clippers dobyli halu Utahu a po vítězství 111:106 vedou 2:1 na zápasy.

Oklahoma vstoupila do zápasu šňůrou 11:2 a s výjimkou krátkého úseku ve třetí čtvrtině celé utkání vedla. Houston přesto dokázal zápas v závěru zdramatizovat a dokonce mohl zvítězit, jenže s 44 body nejlepší střelec duelu James Harden v poslední sekundě netrefil trojku.

Domácí tradičně táhl Westbrook, jenž si připsal triple double za 32 bodů, 13 doskoků a 11 asistencí. Žhavý kandidát na cenu pro nejužitečnějšího hráče sezony je prvním basketbalistou za posledních 15 let, který si připsal triple double ve dvou zápasech play off za sebou. Naposledy se to povedlo Jasonu Kiddovi v roce 2002.

Taj Gibson přidal 20 bodů, tým Thunder střílel s úspěšností 55 procent. "Kluci dneska hráli celý zápas skvěle. Věřil jsem jim, posílal jim míče a dobře jsem udělal," pochvaloval si Westbrook, který ve středu dal 51 bodů a po porážce byl kritizován za přílišnou sobeckost.

Harden se stal prvním hráčem od výkonu Michaela Jordana z roku 1990, který vstoupil do play off třemi zápasy, v nichž pokaždé nastřílel 35 a více bodů. V dresu Rockets se k němu přidal Lou Williams s 22 body, nepovedené utkání zato prožil rozehrávač Patrick Beverley, který zůstal na jediném bodu a ještě se vyfauloval.

Nejvýše nasazený tým Východní konference Boston si v sérii s osmým Chicagem připsal první výhru. Celtics vstoupili do utkání velkým náporem a první čtvrtinu ovládli 33:15. Domácí odpověděli výbornou druhou částí (26:11) a v úvodu druhé půle prohrávali o jediný bod. Od té chvíle ale Boston začal navyšovat náskok a závěr utkání se tak odehrál bez dramatické zápletky.

Nejlepším střelcem Celtics byl Al Horford s 18 body. Za Chicago se na tentýž počet dostal Dwyane Wade, který však stejně jako autor 14 bodů Jimmy Butler proměnil pouze třetinu střel.

Dobrý vstup do utkání měli i hráči Utahu, kteří po první části vedli 34:21. Jazzmani ještě osm minut před koncem měli k dobru osm bodů, ale koncovka patřila Clippers. Utah bez francouzského pivota Rudyho Goberta prohrál na doskoky 27:41.

Domácí nezachránilo ani 40 bodů Gordona Haywarda, vítěze vedl s 34 body a deseti asistencemi Chris Paul. Utkání však nedohrál Blake Griffin, který odstoupil těsně před poločasem se zraněním palce u nohy. Do té doby stihl nastřílet 11 bodů.

Výsledky 1. kola play off NBA

Východní konference - 3. zápas:

Chicago - Boston 87:104 (stav série 2:1).

Západní konference - 3. zápasy:

Oklahoma City - Houston 115:113 (stav série 1:2), Utah - LA Clippers 106:111 (stav série 1:2).