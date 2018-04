Praha - Sdružení Werichovci dnes v Praze po roce opět oslaví Mezinárodní den srandy, který před lety vyhlásilo jako vzpomínku na premiéru první hry Jiřího Voskovce a Jana Wericha - Vest Pocket Revue. Oslavy začnou ve 14:00 před někdejší Uměleckou besedou, nynějším divadlem Na Prádle, poté se přesunou do Werichovy vily na Kampě. Součástí programu je soutěž o nejlepší pokrývku hlavy, zpívání při kytaře nebo setkání s hercem Jiřím Werichem Petráškem. Chybět nebude ani tradiční bouchnutí nafouklým papírovým pytlíkem proti všemu, co lidi trápí a štve.

Na oslavu dne srandy by se lidé měli vydat i patřičně oblečení. Vítáno je veselé barevné oblečení, klaunské nosy a originální klobouky, z nichž ty nejlepší pořadatelé ocení.

Představení Vest Pocket Revue mělo premiéru 19. dubna 1927. Voskovec s Werichem ho sepsali původně jako studentskou recesi. Spontánní a improvizovaná hra měla ale u publika značný úspěch a jména autorů se rozlétla po Praze. Nakonec hru hráli více než dvěstěkrát, nechali studií a začali se naplno věnovat divadlu.

Po úspěchu Vest Pocket Revue doputovali její autoři přes menší scény do Paláce U Nováků, kde zahájili slavnou éru Osvobozeného divadla. V roce 1939 emigrovali do USA. V roce 1946 se po Werichovi na čas vrátil i Voskovec a snažili se Osvobozené divadlo obnovit. To se nedařilo a Voskovec definitivně emigroval v roce 1948. Zemřel 1. července 1981 v USA, svého kolegu přežil o osm měsíců.