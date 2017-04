Londýn - Na proslulém londýnském stadionu Wembley se dnes před 90.000 diváky odehraje dlouho očekávaný souboj téměř dvoumetrových boxerských titánů Vladimira Klička s Anthonym Joshuou. V sázce budou mistrovské pásy v těžké váze organizací WBA, IBF a méně významné IBO. Joshua je šampionem IBF, tituly WBA a IBO jsou volné, protože se jich na konci minulého roku vzdal kontroverzní Tyson Fury.

V sázce je pravděpodobně i celá Kličkova kariéra. Jednačtyřicetiletý Ukrajinec s německým pasem se do ringu vrací poprvé od překvapivé porážky s Britem Furym předloni v listopadu, jež ukončila jeho dlouholetou nadvládu v těžké váze. A vítězství o 14 let mladšího Brita Joshuy by mohlo znamenat definitivní konec Kličkovy éry.

Odborníci i bookmakeři před duelem dvou bývalých olympijských vítězů favorizují sedmadvacetiletého Joshuu, který při pátečním vážení se 113 kilogramy o čtyři předčil Klička. Joshua po přechodu k profesionálům v roce 2013 knokautoval všech 18 soupeřů a jen dvakrát musel boxovat více než tři kola. Kličko z 68 duelů prohrál jen čtyři.