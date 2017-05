Praha - Webová stránka s koláží ministra financí Andreje Babiše (ANO), která několik dní avizovala "odhalení největšího skandálu v historii české vlády", nakonec obsahovala jen výzvu k nákupu trička. Věc bude mít pravděpodobně právní dohru, firma provozující tuto službu zvažuje trestní oznámení kvůli zneužití webu. Informoval o tom zpravodajský server iRozhlas.cz. Babiš uvedl, že takové praktiky odpovídají současné "šílené době". "Moje jméno může kdokoli zneužít bez jakékoli zodpovědnosti," uvedl vicepremiér.

Stránka s názvem Odhalenibabise.cz odpočítávala čas do dnešního poledne. Po odpočtu web využíval pro objednávku triček platformu Merchmaster, na které si lidé mohou spustit vlastní kampaň a nabízet trička s potiskem. Několik desítek minut poté, co k odhalení nedošlo, zmizelo z webu i obchodní sdělení.

Dosud není jasné, kdo za kampaní stojí, uvedl server. Web Odhalenibabise.cz je registrován na jméno Tomáš Fuk. Společnost Real Geek, která provozuje službu Merchmaster, uvedla, že její web byl zneužit a se stránkou odhalenibabise.cz nemá firma nic společného. Kampaň proto ihned smazala a zvažuje trestní oznámení. Kdo si kampaň na jejím webu spustil, firma netuší.

"Ten, kdo tvrdil, že má na mě největší objev v historii této vlády a zveřejnil moji koláž ve vězeňském mundúru, by zasloužil pár facek. O to horší je, že novináři čekali a čekala i spousta lidí, co na mě opět vymyslí. Vymysleli trička. Takhle šílená je dnešní doba," sdělil dnes Babiš ČTK.

Na anonymním twitterovém účtu pod jménem Julius Šuman se nedávno objevily záznamy, na nichž Babiš řeší s tehdejším redaktorem Mladé fronty Dnes Markem Přibilem zveřejňování kompromitujících materiálů na politické konkurenty či živé policejní spisy. Na tomto účtu se dnes objevila zpráva, v níž autor slíbil nové díly a do té doby požádal o spolupráci veřejnost, která mu může dokumenty zasílat e-mailem.