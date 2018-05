Brno - Různá řešení, jak se vypořádat s klimatickou změnou ve městech, nabízí webový portál www.moudramesta.cz. Po roční práci jej spustil spolek Nesehnutí, který se věnuje ekologii a trvale udržitelnému rozvoji měst. Portál nabízí vyzkoušená opatření ze zahraničí, kontakt na odborníky a možnost konzultací s nimi. Podle Hany Chalupské z Nesehnutí by měla česká města připravovat komplexní strategii, jak města na změnu připravit. Řekla to na dnešní tiskové konferenci.

Klimatická změna ve městech se nejcitelněji projevuje v tom, že v létě je ve městech stále nesnesitelnější horko kvůli velkým asfaltovým či betonovým plochám, a projevuje se tu i sucho vzhledem k tomu, že srážky padají méně často s větší intenzitou a rychle odtékají bez užitku pryč.

"V Česku zatím příklady dobré adaptační praxe chybí, nejsou příliš rozšířeným trendem. Na webu bude návod pro všechny, kteří mají chuť a možnost něco pozitivního se svým městem udělat," uvedl ředitel Nadace Partnerství Martin Nawrath.

Podle tvůrců webu je klíčové, aby politici spolupracovali s lidmi a své záměry jim vysvětlovali. "Lidé nikdy myšlenky politiků nepřijmou za vlastní, pokud jim je nevysvětlí a nedebatují s nimi," řekl Nawrath.

Podle Gabriela Kurtise, který je ředitelem Galerie architektury Brno, nedonutí ke změnám města neziskové organizace, která se těmto tématům věnují, ale spíš sucho a klimatické výkyvy. Sucho trápilo Česko v letech 2015 a 2017 a i letos je nedostatek vody již na jaře velmi výrazný. "Architektura i urbanismus sídel se může na tuto změnu připravit. Politici, kteří kandidují do zastupitelstev, a chtějí toto téma zvednout, se mohou podívat na web a řadu věcí si vztáhnout na svoje město," řekl Kurtis.

Na webu jsou i případové studie, které reprezentují to, co se povedlo například ve Vídni, Kodani i jiných západoevropských městech. "Na západě už obvykle strategie mají, my často řešíme jednotlivosti, když se provalí nějaké aktuální téma," řekl Kurtis. K politikům chtějí tvůrci webu myšlenky dostat pomocí různých komunikačních kanálů a jelikož sídlí v Brně, předpokládají, že v něm to půjde i osobním kontaktem.

Web má být živý, což znamená, že pokud někde fungují opatření, která mohou být inspirativní pro ostatní, je možné je jeho prostřednictvím sdílet.