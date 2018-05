Utkání 2. kola play off NHL Pittsburgh - Washington. Jevgenij Kuzněcov (vlevo) z Washingtonu Capitals střílí v prodloužení vítězný gól gól utkání a celé série. Vpravo brankář Pittsburghu Penguins Matt Murray.

Utkání 2. kola play off NHL Pittsburgh - Washington. Jevgenij Kuzněcov (vlevo) z Washingtonu Capitals střílí v prodloužení vítězný gól gól utkání a celé série. Vpravo brankář Pittsburghu Penguins Matt Murray. ČTK/AP/Gene J. Puskar

New York - Hokejisté Washingtonu porazili obhájce Stanley Cupu Pittsburgh 2:1 v prodloužení, sérii druhého kola play off NHL ovládli 4:2 na zápasy a poprvé od roku 1998 postoupili do finále Východní konference. Vítězný gól vstřelil útočník Jevgenij Kuzněcov. Dalším soupeřem Capitals bude Tampa Bay. Penguins přišli o možnost dosáhnout na mistrovský hattrick. Nashville díky výhře 4:0 ve Winnipegu odvrátil vyřazení a o tom, kdo se ve finále Západní konference střetne s nováčkem z Vegas, rozhodne sedmý duel na ledě Predators.

V Pittsburghu si diváci museli počkat na góly do druhé třetiny. Ve 23. minutě Nathan Walker objel branku Penguins a na pravém kruhu nabil Alexandru Chiassonovi, který na bližší tyči našel mezírku mezi výstrojí gólmana Matta Murrayho. Čtyřiadvacetiletý Walker se při svém debutu ve vyřazovacích bojích o Stanley Cup stal prvním Australanem v historii NHL, jenž si v nich připsal bod. Ze samostatného úniku mohl zvýšit Jakub Vrána, ale Murray pokus českého útočníka zastavil betonem.

Vyrovnávací trefa Penguins přišla ve 32. minutě. Kapitán Sidney Crosby uspěl na vhazování a obránce Brian Dumoulin přiťukl puk na Krise Letanga, jenž střelou z voleje od modré zařídil nerozhodný stav.

Na začátku prodloužení stálo při Capitals štěstí, jelikož křídelní útočník Pittsburghu Tom Kühnhackl orazítkoval z pravého kruhu brankovou konstrukci. Rozhodující akce přišla v 66. minutě. Lídr Washingtonu Alexandr Ovečkin vyslal ve středním pásmu Kuzněcova do sólového úniku a ruský centr zakončením mezi Murrayho betony sérii uzavřel.

Washington se s Pittsburghem střetl v play off už pojedenácté, přičemž předchozích sedm sérií ovládli Penguins. Capitals vyřadili pensylvánský celek poprvé od roku 1994. "Věříme si navzájem. Nezáleží na minulosti, věděli jsme, že to dokážeme, jen jsme se museli přes to probojovat. Hrajeme jako tým, blokujeme střely a bráníme. Cítíme se skvěle a těšíme se na sérii s Tampou," řekl Ovečkin.

"Porazili jsme dvojnásobné šampiony a to nám dodává hodně sebevědomí," dodal Ovečkin, který se spolu s koučem Barrym Trotzem poprvé dostal do konferenčního finále. "Dnešek si vychutnáme. Naším cílem ale nebylo přejít druhé kolo, nýbrž vyhrát Stanley Cup," připomněl útočník Jay Beagle.

Mike Sullivan po předchozích dvou triumfech zažil poprvé v roli trenéra Pittsburghu konec v play off. "Někdy se naučíme víc z porážek než z úspěchů. Víme, jak těžké je ve vyřazovací části uspět, všechna mužstva jsou velmi dobrá. Hranice mezi vítězstvím a prohrou je tenká. Dlouho jsme pocit vyřazení nezažili a za to patří hráčům velký dík," uvedl padesátiletý Američan. "Byli lepší, dneska hráli sakra dobře. Moc šancí jsme neměli. Dokázali, že jsou skvělý tým. Zasloužili si vyhrát," uznal Murray.

Winnipeg od začátku šestého zápasu zaostával. Nashville otevřel skóre už po 62 vteřinách hry zásluhou teče Viktora Arvidssona. Dvoubrankový náskok hostům zařídil v prostřední třetině další švédský útočník Filip Forsberg a v závěrečném dějství přidal i třetí trefu. Skóre uzavřel do prázdné branky Arvidsson a s Forsbergem měli bilanci 2+1. Finský brankář Pekka Rinne pochytal všech 34 střel.

"Ukázali jsme, jak hrají šampioni. Je to nejlepší tým, za jaký jsem kdy hrál," rozplýval se bek Predators P.K. Subban. "Utkání, v nichž čelíte vyřazení, jsou ta nejzábavnější ze všech. Snažíte se je užít, jak jen to jde," popsal Forsberg.

"Tahle série je nahoru dolů, takže pravděpodobně měla dojít do sedmého zápasu. Dneska se nám spousta věcí nepovedla. To, že jste vyhráli posledně, vám nedává jistotu, že uspějete i příště. Musíme se hodně zlepšit a udělat vše pro to, abychom hráli tak, jak chceme," řekl trenér Jets Paul Maurice. "Už jsme v Nashvillu uspěli dvakrát ze tří pokusů," upozornil zadák Tyler Myers.

Výsledky 2. kola play off NHL:

Východní konference - 6. zápas:

Pittsburgh - Washington 1:2 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 32. Letang - 23. Chiasson, 66. Kuzněcov. Střely na branku: 22:30. Diváci: 18.621. Hvězdy utkání: 1. Kuzněcov, 2. Chiasson (oba Washington), 3. Letang (Pittsburgh). Konečný stav série 2:4.

Západní konference - 6. zápas:

Winnipeg - Nashville 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Branky: 2. a 56. Arvidsson, 29. a 46. F. Forsberg. Střely na branku: 34:29. Diváci: 15.321. Hvězdy utkání: 1. F. Forsberg, 2. Rinne, 3. Arvidsson (všichni Nashville). Stav série 3:3

Kanadské bodování play off NHL:

1. Guentzel (Pittsburgh) 12 21 (10+11) 2. Crosby (Pittsburgh) 12 21 (9+12) 3. Pastrňák (Boston) 12 20 (6+14) 4. Marchand (Boston) 12 17 (4+13) 5. P. Bergeron (Boston) 11 16 (6+10) 6. Ovečkin (Washington) 12 15 (8+7) 7. F. Forsberg (Nashville) 12 15 (7+8) 8. Scheifele (Winnipeg) 11 14 (9+5) 9. Kuzněcov (Washington) 12 14 (7+7) 10. Johansen (Nashville) 12 13 (5+8) 26. Krejčí (Boston) 12 10 (3+7) 27. Hertl (San Jose) 10 9 (6+3) 37. Palát (Tampa Bay) 10 8 (4+4) 71. Vrána (Washington) 11 5 (2+3) 88. Plekanec (Toronto) 7 4 (2+2)