New York - Basketbalisté Washingtonu vyhráli v NBA počtvrté za sebou. Na palubovce Memphisu sice v pátek přišli v poslední části o dvouciferné vedení, ale v koncovce se radovali z triumfu 102:100. Ten zařídil trestnými hody Markieff Morris. Tomáš Satoranský odehrál za vítěze 19 minut, během nichž neproměnil žádnou ze tří střel z pole a jeden ze dvou trestných hodů, takže si připsal jeden bod a přidal dva doskoky, tři asistence, jeden zisk míče a blok.

Ještě devět a půl minuty před koncem zápasu měli hosté patnáctibodový náskok, ale druhý nejhorší celek Západní konference se nevzdal. Po trojce JaMychala Greena se Grizzlies minutu a půl před sirénou dotáhli na tři body.

Za další minutu už to bylo pouze o bod, ale pak proměnil oba trestné hody Bradley Beal, autor 34 bodů. Tři sekundy před koncem ho napodobil Morris, který si vylepšil osobní rekord na 17 doskočených míčů. Kapitán Wizards John Wall měl 25 bodů a devět asistencí.

"Myslím, že jsme přestali hrát agresivně a až moc zpomalili tempo," řekl Beal. "Vyhrát venku s úspěšností střelby z pole 39 procent znamená, že jsme to uhráli obranou," dodal kouč Scott Brooks. "Kluci si zaslouží uznání za to, že to dotáhli, ale neměli jsme si to předtím nechat tolik utéct," uvedl trenér Memphisu J.B. Bickerstaff.

Vedoucí celek Východní konference Boston uspěl doma proti Minnesotě 91:84. Táhlo ho duo náhradních rozehrávačů Marcus Smart (18 bodů) a Terry Rozier (14 bodů a devět doskoků), Kyrie Irving přispěl 16 body, devíti doskoky a osmi asistencemi. Hostům nebylo nic platných 25 bodů a 23 doskoků pivota Karla-Anthonyho Townse. Nezaváhalo ani druhé Toronto, které si z Milwaukee odvezlo výhru 129:110.

Philadelphia si před svými fanoušky smlsla na Detroitu a zvítězila vysoko 114:78. Přestřelka v Dallasu skončila lépe pro hostující Chicago, které Maverics zdolalo 127:124 hlavně díky rozehrávači Krisi Dunnovi, autorovi 32 bodů a devíti asistencí.

San Antonio vylepšilo bilanci na své palubovce na 18 výher a dvě prohry, svěřenci kouče Gregga Popoviche si poradili s Phoenixem 103:89. Po 21 bodech zaznamenali v dresu Spurs Kawhi Leonard a střídající argentinský čtyřicátník Manu Ginobili. Los Angeles Lakers neuspěli podeváté v řadě, výběr kouče Luka Waltona doma nestačil na Charlotte 94:108.

Výsledky pátečních zápasů NBA:

Memphis - Washington 100:102 (za hosty Satoranský 1 bod, 2 doskoky, 3 asistence), Boston - Minnesota 91:84, Dallas - Chicago 124:127, Denver - Utah 99:91, LA Lakers - Charlotte 94:108, Miami - New York 107:103 po prodl., Milwaukee - Toronto 110:129, Philadelphia - Detroit 114:78, Portland - Atlanta 110:89, San Antonio - Phoenix 103:89.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 42 32 10 76,2 2. Toronto 37 27 10 73,0 3. Philadelphia 38 19 19 50,0 4. New York 39 18 21 46,2 5. Brooklyn 38 15 23 39,5

Centrální divize:

1. Cleveland 38 25 13 65,8 2. Milwaukee 37 20 17 54,1 3. Detroit 37 20 17 54,1 4. Indiana 38 19 19 50,0 5. Chicago 39 14 25 35,9

Jihovýchodní divize:

1. Washington 39 23 16 59,0 2. Miami 38 21 17 55,3 3. Charlotte 38 15 23 39,5 4. Orlando 39 12 27 30,8 5. Atlanta 38 10 28 26,3

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Houston 37 27 10 73,0 2. San Antonio 40 27 13 67,5 3. New Orleans 37 19 18 51,4 4. Dallas 40 13 27 32,5 5. Memphis 39 12 27 30,8

Severozápadní divize:

1. Minnesota 40 24 16 60,0 2. Oklahoma City 39 22 17 56,4 3. Denver 38 21 17 55,3 4. Portland 38 20 18 52,6 5. Utah 39 16 23 41,0

Pacifická divize:

1. Golden State 39 31 8 79,5 2. LA Clippers 37 17 20 45,9 3. Phoenix 41 15 26 36,6 4. Sacramento 37 12 25 32,4 5. LA Lakers 38 11 27 28,9