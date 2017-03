New York - Hokejisté Washingtonu zvítězili v NHL na ledě Tampy Bay 5:3, dosáhli na hranici sta bodů a jako první si zajistili účast v play off. V dresu poražených Lightning si připsal asistenci Ondřej Palát. Z českých hráčů bodoval v sobotním programu už jenom Martin Hanzal, ale s Minnesotou podlehl doma New Yorku Rangers 2:3.

Hrdinou Capitals byl T. J. Oshie, když vstřelil hattrick a navrch přidal asistenci. Americký útočník zařídil už v prvních dvanácti minutách hry dvěma góly vedení 2:0, o které ale hosté ještě v úvodní třetině přišli. Palát asistoval u kontaktní trefy, kterou dal po závaru před branou z dorážky Nikita Kučerov.

Capitals si rozhodující trhák vypracovali v úvodu poslední třetiny, v níž se opět dostali do dvoubrankového náskoku. Na snížení odpověděl gólem do prázdné branky při power play Oshie.

"Je to skvělý pocit, jsme tam. Je to jeden z úkolů, který si můžeme ze svého seznamu odškrtnout. Teď je pro nás nejdůležitější, abychom do play off šli v nejlepší možné formě. O to budeme usilovat, to je náš cíl," prohlásil Oshie. Washington, vítěz základní části minulé sezony, pokořil hranici sta bodů třetím rokem po sobě. Tampa Bay ztrácí na poslední postupovou příčku dva body.

Hanzal scházel Minnesotě v předchozích třech utkáních kvůli nemoci a ve třinácté minutě připravil první gól zápasu. Český útočník těžil z dobrého napadání svého spoluhráče Matta Dumby a od zadního mantinelu našel před brankou úplně volného Erika Staala. Rangers se ale postupem času rozehráli a skóre v rozmezí 17. až 38. minuty třemi góly otočili. Wild ještě v závěrečné části snížili, ale čtvrtou prohru v řadě neodvrátili.

"Je potřeba, abychom se vrátili k naší jednoduché hře, se kterou jsme měli v úvodu sezony úspěch. Hráči si musí ve svých hlavách uvědomit, že to fungovalo. A jakmile se to stane, myslím si, že budeme zase na té správné cestě," uvedl kouč Minnesoty Bruce Boudreau, jehož svěřenci vinou posledních výsledků přišli o vedení v Západní konferenci. V čele je vystřídalo Chicago, které bez Michala Kempného a Michala Rozsívala uspělo v Torontu 2:1 v prodloužení.

Naopak Rangers potvrdili, že ne náhodou jsou nejlepším týmem soutěže v utkáních venku. Na hřištích soupeřů vybojovali už 26 výher. Přitom měli v nohou páteční náročný zápas s Floridou, který ztratili v penaltovém rozstřelu, ve své Madison Square Garden tak prohráli pošesté za sebou. "Lidé se diví, proč nám to venku jde a doma ne. Každý zápas se snažíme hrát stejně, ale určitě se na ledě soupeřů lépe pohybujeme," řekl J. T. Miller.

Radim Vrbata byl v slavnostním předzápasovém ceremoniálu dodatečně odměněn za tisíc odehraných utkání v NHL. Mladoboleslavský rodák dostal za dosažení významného milníku několik dárků jako například stříbrnou hokejku nebo lístky na tenisový turnaj ve Wimbledonu. Další radost v podobě vítězství si ale český útočník neužil, protože se spoluhráči nepřekonal z 31 střel brankáře St. Louis Jakea Allena a Arizona doma prohrála 0:3. V sestavě vítězů chyběl zraněný Dmitrij Jaškin.

Do hry nezasáhl ani brankář Mrázek, bez něhož Detroit porazil doma Colorado 5:1. Ještě ve 46. minutě bylo skóre nerozhodné, ale Tomáš Tatar nasměroval Red Wings k výhře dvěma zásahy v rozmezí 96 sekund. Mezi náhradníky vítězů zůstal i Tomáš Nosek, kterého vedení klubu povolalo z farmy v Grand Rapids. Odchovanec Pardubic, který v soutěži debutoval minulou sezonu, stále čeká na první start v tomto ročníku.

NHL:

Detroit - Colorado 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)

Branky: 46. a 47. Tatar, 37. Abdelkader, 53. Larkin, 57. Nyquist - 44. MacKinnon. Střely na branku: 23:24. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Tatar, 2. Howard, 3. Larkin (všichni Detroit).

NY Islanders - Columbus 2:3 v prodl. (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1)

Branky: 15. Hamonic, 49. Tavares - 22. Bjorkstrand, 36. Anderson, 62. Atkinson. Střely na branku: 22:38. Diváci: 14.007. Hvězdy zápasu: 1. Atkinson (Columbus), 2. Tavares (NY Islanders), 3. Anderson (Columbus).

Toronto - Chicago 1:2 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 9. Matthews - 31. Hayden, 65. Hartman. Střely na branku: 26:39. Diváci: 19.505. Hvězdy zápasu: 1. Hartman, 2. Hayden (oba Chicago), 3. Andersen (Toronto).

Ottawa - Montreal 3:4 po sam. nájezdech (0:0, 2:1, 1:2 - 0:0)

Branky: 33. Brassard, 34. Dzingel, 56. Karlsson - 23. Shaw, 47. Danault, 47. Gallagher, rozhodující sam. nájezd Byron. Střely na branku: 31:32. Diváci: 19.531. Hvězdy zápasu: 1. Byron (Montreal), 2. Karlsson, 3. Brassard (oba Ottawa).

Tampa Bay - Washington 3:5 (2:2, 0:0, 1:3)

Branky: 16. a 59. Kučerov (na první Palát), 17. Killorn - 4., 12. a 60. Oshie, 44. Williams, 46. Carlson. Střely na branku: 29:35. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Oshie, 2. Bäckström (oba Washington), 3. Kučerov (Tampa Bay).

Carolina - Nashville 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky: 9. a 35. Skinner, 1. J. Staal, 60. Lindholm - 26. Arvidsson, 59. Forsberg. Střely na branku: 37:29. Diváci: 10.707. Hvězdy zápasu: 1. Skinner, 2. Slavin, 3. J. Staal (všichni Carolina).

Minnesota - NY Rangers 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Branky: 13. E. Staal (Hanzal), 45. Dumba - 17. Skjei, 28. Lindberg, 38. Vesey. Střely na branku: 27:30. Diváci: 19.337. Hvězdy zápasu: 1. McDonagh, 2. Lindberg (oba NY Rangers), 3. E. Staal (Minnesota).

Arizona - St. Louis 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 7. Pietrangelo, 23. Upshall, 59. Perron. Střely na branku: 31:41. Diváci: 15.132. Hvězdy zápasu: 1. Allen, 2. Pietrangelo (oba St. Louis), 3. Smith (Arizona).

Edmonton - Vancouver 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 37. McDavid, 56. Letestu. Střely na branku: 22:33. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Talbot, 2. Draisaitl (oba Edmonton), 3. Granlund (Vancouver).

San Jose - Anaheim 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky: 20. Couture - 1. Eaves, 34. Silfverberg. Střely na branku: 34:27. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Bernier, 2. Silfverberg (oba Anaheim), 3. Couture (San Jose).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 71 40 8 23 195:179 88 2. Ottawa 70 39 8 23 187:181 86 3. Boston 71 38 6 27 205:188 82 4. Toronto 70 32 15 23 212:208 79 5. Tampa Bay 71 34 9 28 194:197 77 6. Florida 70 31 11 28 180:200 73 7. Buffalo 72 29 12 31 180:210 70 8. Detroit 70 28 11 31 177:210 67

Metropolitní divize:

1. x-Washington 71 46 8 17 228:159 100 2. Columbus 70 46 6 18 224:163 98 3. Pittsburgh 70 44 9 17 245:198 97 4. NY Rangers 72 45 3 24 231:189 93 5. NY Islanders 71 33 12 26 210:218 78 6. Carolina 69 30 12 27 179:199 72 7. Philadelphia 70 32 8 30 182:210 72 8. New Jersey 70 26 12 32 163:205 64

Západní konference:

Centrální divize:

1. Chicago 71 46 5 20 212:175 97 2. Minnesota 70 43 6 21 228:173 92 3. St. Louis 71 38 5 28 197:193 81 4. Nashville 71 35 11 25 209:201 81 5. Winnipeg 71 31 7 33 212:226 69 6. Dallas 71 28 10 33 195:233 66 7. Colorado 70 20 3 47 135:228 43

Pacifická divize:

1. San Jose 71 42 7 22 196:165 91 2. Anaheim 72 38 11 23 186:178 87 3. Edmonton 71 38 9 24 207:186 85 4. Calgary 71 40 4 27 196:191 84 5. Los Angeles 70 34 7 29 173:174 75 6. Vancouver 71 28 9 34 161:207 65 7. Arizona 71 26 9 36 172:227 61

Pozn.: týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 71 80 (25+55) 2. Marchand (Boston) 71 79 (37+42) 3. Crosby (Pittsburgh) 64 77 (37+40) 4. P. Kane (Chicago) 71 77 (31+46) 5. Bäckström (Washington) 71 75 (21+54) 6. Malkin (Pittsburgh) 62 72 (33+39) 7. Kučerov (Tampa Bay) 64 71 (33+38) 8. Scheifele (Winnipeg) 68 70 (28+42) 9. Burns (San Jose) 71 70 (27+43) 10. Seguin (Dallas) 71 68 (24+44) 15. Pastrňák (Boston) 64 63 (31+32) 33. Voráček (Philadelphia) 70 55 (17+38) 47. Vrbata (Arizona) 71 51 (17+34) 58. Krejčí (Boston) 71 49 (20+29) 111. Frolík (Calgary) 71 42 (16+26) 132. Jágr (Florida) 70 39 (14+25) 148. Palát (Tampa Bay) 64 37 (14+23)