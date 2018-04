Orlando (USA) - Basketbalisté Washingtonu zakončili základní část NBA prohrou 92:101 v Orlandu a obsadili osmou příčku ve Východní konferenci. V play off je tak čeká lídr konference Toronto, které ze čtyř zápasů dvakrát porazili. Český reprezentant Tomáš Satoranský nastoupil v základní sestavě Wizards a zaznamenal 13 bodů, devět doskoků, čtyři asistence a 42 odehranými minutami si vytvořil nové maximum.

V Západní konferenci vybojovala poslední postupové místo Minnesota a to v přímém souboji s Denverem po domácí výhře 112:106 po prodloužení. Ve svém prvním play off od roku 2004 se tak utká s Houstonem.

Další dvojice na Západě tvoří Golden State se San Antoniem, Portland s New Orleans a Oklahoma s Utahem. Na Východě se ve čtvrtfinále kromě Washingtonu s Torontem střetnou Boston s Milwaukee, Philadelphia s Miami a Cleveland s Indianou.

Washington potřeboval k posunu na vyšší příčku vyhrát, ale postrádal dva hráče základní sestavy: odpočívajícího Johna Walla a zraněného Otta Portera. Satoranský se při jejich absenci snažil na sebe brát odpovědnost a vyslal 13 střel, což je zatím nejvíc za dvě sezony v NBA. Nakonec byl se 13 body třetím nejlepším střelcem týmu, ale prohru neodvrátil.

"Celý zápas se nám nedařilo příliš střelecky. Nenašel se nikdo kromě Meekse (s 18 body nejlepší střelec Washingtonu), kdo by spolehlivě trefoval koš. Soupeř naopak skoro každou akci dohrál k bodům, hlavně když potřeboval," řekl trenér Scott Brooks. "Stříleli jsme hrozně nepřesně, ale to nás bohužel trápí celou sezonu. Jsme osmí. Nezbývá než to přijmout, připravit se a bojovat," dodal Bradley Beal.

Minnesota si v utkání s Denverem, které rozhodovalo o úspěšnosti sezony, neustále udržovala mírné vedení, ale maximálně o 10 bodů. Už dvě minuty před koncem základní hrací doby rozhodl denverský Jamal Murray o prodloužení, v něm dal sedm ze svých 31 bodů Jimmy Butler a poslal domácí tým Timberwolves do play off.

"Jestli usnu, tak se v noci vzbudím a začnu brečet," řekl pivot Karl-Anthony Towns, kterému bylo osm let, když Minnesota hrála naposledy play off. "Jsem hrdý na to, co se nám povedlo a dost mě to vzalo," dodal dvaadvacetiletý basketbalista, který v klíčovém zápase pomohl 26 body a 14 doskoky.

Kromě přímého souboje o postup se na Západě hrál také duel o třetí příčku. Portland se vzpamatoval ze čtyř porážek a doma porazil 102:93 Utah, který naopak klopýtl po šesti výhrách. Hvězdou večera byl rozehrávač Portlandu Damian Lillard s 36 body a 10 asistencemi. Utah ve vyrovnané tabulce klesl až na páté místo.

Philadelphia zvítězila 130:95 nad Milwaukee i díky prvnímu triple double kariéry pro jedničku draftu Markelleho Fultze, který nasbíral 13 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí za 25 minut na hřišti. Dokázal to jako nejmladší hráč v historii ve věku 19 let a 317 dní.

Sixers tak do play off jdou posíleni 16 výhrami v řadě ze třetí příčky na Východě na úkor Clevelandu. Ten prohrál s New Yorkem 98:110, když většina opor včetně LeBrona Jamese odehrála jen 10 minut, a pak odpočívala.

Russell Westbrook ve druhé sezoně základní části po sobě dokázal udržet triple double v průměru, což se předtím nikomu nepovedlo. Oklahoma na závěr porazila Memphis 137:123, Westbrook ve středu zapsal "jen" šest bodů, ale 20 doskoků a 19 asistencí. Paul George velel se 40 body. Oklahoma se posunula ze šestého až na čtvrté místo Západní konference.

NBA:

Boston - Brooklyn 110:97, Chicago - Detroit 87:119, Cleveland - New York 98:110, LA Clippers - LA Lakers 100:115, Miami - Toronto 116:109 po prodl., Minnesota - Denver 112:106 po prodl., New Orleans - San Antonio 122:98, Oklahoma City - Memphis 137:123, Orlando - Washington 101:92 (za hosty Satoranský 13 bodů, 9 doskoků, 4 asistence), Philadelphia - Milwaukee 130:95, Portland - Utah 102:93, Sacramento - Houston 96:83.

Konečné tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. z-Toronto 82 59 23 72,0 2. x-Boston 82 55 27 67,1 3. x-Philadelphia 82 52 30 63,4 4. New York 82 29 53 35,4 5. Brooklyn 82 28 54 34,1

Centrální divize:

1. y-Cleveland 82 50 32 61,0 2. x-Indiana 82 48 34 58,5 3. x-Milwaukee 82 44 38 53,7 4. Detroit 82 39 43 47,6 5. Chicago 82 27 55 32,9

Jihovýchodní divize:

1. y-Miami 82 44 38 53,7 2. x-Washington 82 43 39 52,4 3. Charlotte 82 36 46 43,9 4. Orlando 82 25 57 30,5 5. Atlanta 82 24 58 29,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. z-Houston 82 65 17 79,3 2. x-New Orleans 82 48 34 58,5 3. x-San Antonio 82 47 35 57,3 4. Dallas 82 24 58 29,3 5. Memphis 82 22 60 26,8

Severozápadní divize:

1. y-Portland 82 49 33 59,8 2. x-Oklahoma City 82 48 34 58,5 3. x-Utah 82 48 34 58,5 4. x-Minnesota 82 47 35 57,3 5. Denver 82 46 36 56,1

Pacifická divize:

1. y-Golden State 82 58 24 70,7 2. LA Clippers 82 42 40 51,2 3. LA Lakers 82 35 47 42,7 4. Sacramento 82 27 55 32,9 5. Phoenix 82 21 61 25,6

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená vítězství v divizi, "z" vítězství v konferenci.

Východní konference:

1. z-Toronto 82 59 23 72,0 2. x-Boston 82 55 27 67,1 3. x-Philadelphia 82 52 30 63,4 4. y-Cleveland 82 50 32 61,0 5. x-Indiana 82 48 34 58,5 6. y-Miami 82 44 38 53,7 7. x-Milwaukee 82 44 38 53,7 8. x-Washington 82 43 39 52,4 9. Detroit 82 39 43 47,6 10. Charlotte 82 36 46 43,9 11. New York 82 29 53 35,4 12. Brooklyn 82 28 54 34,1 13. Chicago 82 27 55 32,9 14. Orlando 82 25 57 30,5 15. Atlanta 82 24 58 29,3

Západní konference:

1. z-Houston 82 65 17 79,3 2. y-Golden State 82 58 24 70,7 3. y-Portland 82 49 33 59,8 4. x-Oklahoma City 82 48 34 58,5 5. x-Utah 82 48 34 58,5 6. x-New Orleans 82 48 34 58,5 7. x-San Antonio 82 47 35 57,3 8. x-Minnesota 82 47 35 57,3 9. Denver 82 46 36 56,1 10. LA Clippers 82 42 40 51,2 11. LA Lakers 82 35 47 42,7 12. Sacramento 82 27 55 32,9 13. Dallas 82 24 58 29,3 14. Memphis 82 22 60 26,8 15. Phoenix 82 21 61 25,6

Dvojice pro play off:

Východní konference: Toronto - Washington, Boston - Milwaukee, Philadelphia - Miami, Cleveland - Indiana.

Západní konference: Houston - Minnesota, Golden State - San Antonio, Portland - New Orleans, Oklahoma - Utah.