New York - Basketbalisté Washingtonu porazili v NBA Indianu 111:105 a chybí jim jediná výhra, aby po špatném startu do sezony dosáhli na vyrovnanou bilanci vítězství a porážek. Do jedenáctičlenné zápasové sestavy Wizards se podruhé za sebou nevešel jediný Čech v lize Tomáš Satoranský, i když se v průběhu utkání zranil Bradley Beal.

Washington ve Verizon Center nenašel přemožitele v sedmém utkání za sebou a z posledních 11 duelů dokázal vyhrát poosmé. Díky tomu se v tabulce Východní konference dotáhl těsně za osmičku pro play off. Wizards jsou s bilancí 15 výher a 16 proher na devátém místě a jedno vítězství je dělí od tria na šesté až osmé příčce.

Beal si už v průběhu první čtvrtiny odnesl z jednoho z nájezdů do koše zranění kotníku. Sice se na palubovku v během druhé části ještě vrátil, ale do druhé půle už nezasáhl. Dvě asistence chyběly k dosažení triple double kapitánovi Johnu Wallovi (36 bodů, 11 doskoků, 8 asistencí), jenž přitom do zápasu vstoupil střelbou z pole 1-5.

"Snažil jsem se stále zůstávat agresivní, ale také hledat lépe postavené spoluhráče," řekl po utkání Wall, který po přestávce nastřílel 23 bodů. Otto Porter duel zakončil s 22 body, polský pivot Marcin Gortat s 13 body a 16 doskoky. Domácí soupeře přeskákali v poměru 54-34 a vytěžili z toho 15 bodů z druhých šancí.

"Tohle byl krásný příklad, jak bychom chtěli hrát, takhle musíme pokračovat. Těší mě, že i když jsme přišli o člena základní pětky, dokázali ho kluci z lavičky zastoupit," uvedl kouč Wizards Scoot Brooks. Naznačil tak, že v posledních zápasech možná našel ideální rotaci hráčů, ve které ovšem chybí Satoranský.

Indiana naopak prohrála počtvrté za sebou, naposledy se radovala z vítězství právě proti Washingtonu. Ve středu Pacers nebylo nic platných 34 bodů Paula George ani 19 bodů a 11 asistencí Jeffa Teagua.

San Antonio si poradilo s Phoenixem 119:98. Největší zásluhu na tom mělo podkošové duo LaMarcus Aldridge (27 bodů) a Pau Gasol (16 bodů, 10 doskoků).

Minnesota prohrála v Denveru 103:105, přestože pivot Karl-Anthony Towns zaznamenal triple double (15 bodů, 11 doskoků, 10 asistencí). Čtvrtou porážku Los Angeles Clippers v řadě, 98:102 v New Orleans, neodvrátil ani Chris Paul, který se vrátil do sestavy. Pivot Anthony Davis (20 bodů) dovedl Pelicans k třetí výhře za sebou.

Chicago porazilo Brooklyn 101:99 díky proměněné střele se závěrečným klaksonem, kterou vyslal Jimmy Butler (40 bodů).

Golden State si dokráčelo pro triumf nad Torontem 121:111, přičemž hosté ani jednou nevedli. Stephen Curry měl na kontě 28 bodů a sedm asistencí i doskoků. Zdatně mu sekundovali Kevin Durant, autor 22 bodů a 17 doskoků, s Draymondem Greenem (14 bodů, 6 doskoků a 10 asistencí).

NBA:

Atlanta - New York 102:98 po prodl., Chicago - Brooklyn 101:99, Denver - Minnesota 105:103, Detroit - Milwaukee 94:119, Golden State - Toronto 121:111, New Orleans - LA Clippers 102:98, Orlando - Charlotte 101:120, Portland - Sacramento 102:89, San Antonio - Phoenix 119:98, Washington - Indiana 111:105.