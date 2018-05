Utkání 2. kola play off NHL Pittsburgh - Washington. Jevgenij Kuzněcov (vlevo) z Washingtonu Capitals střílí v prodloužení vítězný gól gól utkání a celé série. Vpravo brankář Pittsburghu Penguins Matt Murray.

Utkání 2. kola play off NHL Pittsburgh - Washington. Jevgenij Kuzněcov (vlevo) z Washingtonu Capitals střílí v prodloužení vítězný gól gól utkání a celé série. Vpravo brankář Pittsburghu Penguins Matt Murray. ČTK/AP/Gene J. Puskar

New York - Hokejisté Washingtonu porazili Pittsburgh 2:1 v prodloužení, sérii druhého kola play off NHL ovládli 4:2 na zápasy a poprvé od roku 1998 postoupili do finále Východní konference. Vítězný gól vstřelil útočník Jevgenij Kuzněcov. Dalším soupeřem Capitals bude Tampa Bay. Penguins přišli o možnost dosáhnout na mistrovský hattrick.

Na góly si diváci v Pittsburghu museli počkat do druhé třetiny. Ve 23. minutě hostující forvard Nathan Walker objel branku Penguins a na pravém kruhu nabil na střelu z první Alexandru Chiassonovi, který na bližší tyči našel mezírku mezi výstrojí gólmana Matta Murrayho. Čtyřiadvacetiletý Walker se stal prvním Australanem v historii NHL, jenž si ve vyřazovacích bojích o Stanley Cup připsal bod. Na rozdíl dvou branek mohl ze samostatného úniku zvýšit útočník Jakub Vrána, ale Murray jeho pokus zastavil betonem.

Vyrovnávací trefa Penguins přišla ve 32. minutě. Domácí kapitán Sidney Crosby uspěl na vhazování a obránce Brian Dumoulin přiťukl puk na Krise Letanga, jenž střelou z voleje od modré zařídil nerozhodný stav.

Utkání dospělo do nastaveného času, na jehož počátku stálo při Capitals štěstí, jelikož křídelní útočník Pittsburghu Tom Kühnhackl orazítkoval z pravého kruhu brankovou konstrukci. Rozhodující akce přišla v 66. minutě. Lídr Washingtonu Alexandr Ovečkin vyslal ve středním pásmu Kuzněcova do sólového úniku a ruský centr zakončením mezi Murrayho betony uzavřel sérii.

Výsledky 2. kola play off NHL:

Východní konference - 6. zápas:

Pittsburgh - Washington 1:2 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 32. Letang - 23. Chiasson, 66. Kuzněcov. Střely na branku: 22:30. Diváci: 18.621. Hvězdy utkání: 1. Kuzněcov, 2. Chiasson (oba Washington), 3. Letang (Pittsburgh). Konečný stav série 2:4.

Západní konference - 6. zápas:

Winnipeg - Nashville 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Branky: 2. a 56. Arvidsson, 29. a 46. F. Forsberg. Střely na branku: 34:29. Diváci: 15.321. Hvězdy utkání: 1. F. Forsberg, 2. Rinne, 3. Arvidsson (všichni Nashville). Stav série 3:3