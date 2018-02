Washington - Navzdory chladným vztahům mezi delegacemi USA a Severní Koreje na olympijských hrách, v zákulisí zřejmě nastal pokrok směrem k otevření nových diplomatických styků, který by mohl vést až k přímým rozhovorům Washingtonu a Pchjongjangu bez předchozích podmínek. Vyplynulo to z nově nabytého souladu v jednání Bílého domu s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem. Napsal to list The Washington Post, jemuž poskytl rozhovor viceprezident USA Mike Pence.

Pence řekl, že ve dvou zásadních rozhovorech se USA a Jižní Korea shodly na podmínkách vztahů s KLDR - první krok udělají Jihokorejci, Spojené státy je případně budou brzy následovat. Nástin rodící se diplomatické cesty je následující: Spojené státy a jejich spojenci budou i nadále pokračovat v maximálním nátlaku na režim severokorejského vůdce Kim Čong-una, dokud neudělá jasný krok k opuštění svého jaderného programu. Nicméně administrativa prezidenta Donalda Trumpa je nyní ochotna při udržování maximálního tlaku s KLDR současně i jednat.

Penceovy komentáře podle agentury Reuters naznačují, že Bílý dům, který většinou vůči KLDR zaujímá výhradně tvrdou linii, by se mohl důrazněji postavit i k diplomatickým možnostem. Šéf americké diplomacie Rex Tillerson dnes během návštěvy Egypta řekl, že je na KLDR, aby se rozhodla, kdy je připravena zapojit se do upřímného vyjednávání s Washingtonem. Zda jde o začátek diplomatického procesu, podle něj zatím není možné posoudit.

Ještě minulý týden v pátek Pence v rozhovoru s novináři tvrdil, že Japonsko, Jižní Korea a Spojené státy jsou zcela zajedno v tom, že Severní Koreu je kvůli jejímu jadernému programu nutno izolovat.

Pence podle amerického listu řekl, že dosáhl nového porozumění s jihokorejským prezidentem, který se snaží o diplomatické řešení konfliktu s KLDR v otázce jaderného programu a programu balistických raket.