Washington - Basketbalisté Washingtonu prohráli v NBA domácí utkání s Miami 103:106 a s největší pravděpodobností tak zakončí základní část na čtvrtém místě Východní konference. Český reprezentant Tomáš Satoranský tentokrát dostal šanci na šest minut a stihl dva body a doskok.

Hvězdou sobotního programu byl Damian Lillard z Portlandu, který nastřílel více než polovinu bodů svého týmu a 59 body dotáhl spoluhráče k výhře 101:86 nad Utahem. Portland se tak výrazně přiblížil k poslední postupové příčce na Západě. K jejímu potvrzení mu stačí vyhrát jedno ze zbývajících dvou utkání či jakákoli ztráta Denveru.

Šestadvacetiletý Lillard si tak vytvořil nové osobní i klubové maximum, když překonal 12 let starý rekord Damona Stoudamirea s 54 body. Pomohlo mu, že mimo jiné proměnil i devět ze 14 pokusů za tři body. Byl to pro něj už 27. zápas v sezoně, ve kterém nastřílel přes 30 bodů.

Celkem už Lillard v této sezoně nastřílel přes dva tisíce bodů, což se mu povedlo jako teprve pátému hráči Portlandu v historii. "Už před zápasem jsem věděl, že to bude na mně. Šlo o velmi důležitý zápas a dělal jsem tak všechno pro výhru. Mohl jsem se dostat i na 60 bodů, kdybych proměnil závěrečné trestné hody," prohlásil Lillard.

Satoranský se ve Washingtonu dostal do hry ve druhé čtvrtině a tři vteřiny před jejím koncem srovnal na poločasových 52:52. Poté už jen z lavičky sledoval, jak jeho spoluhráči usilují o vítězství. Ještě 20 vteřin před koncem vedli, jenže pak dalo Miami koš a Kelly Oubre při rozehrávce ztratil míč. Washington tak musel faulovat, Miami odskočilo na tři body a Bradley Beal byl při snaze o srovnání trojkou zablokován.

Miami se tak udrželo ve hře o postup do play off. Má shodnou bilanci jako osmé Chicago, které prohrálo v Brooklynu s Nets těsně 106:107. Jistou účast v play off mají na Východě po sobotě Atlanta a Milwaukee, které zvítězilo 90:82 ve Philadelphii.

Lídr soutěže Golden State Warriors vyhrál 123:101 nad New Orleans, přestože šetřil klíčovou oporu Stephena Curryho. Do sestavy se naopak po téměř dvouměsíčním zranění vrátil Kevin Durant a za 30 minut nasbíral 16 bodů, deset doskoků a šest asistencí.

Výsledky NBA:

Brooklyn - Chicago 107:106, Charlotte - Boston 114:121, Golden State - New Orleans 123:101, Orlando - Indiana 112:127, Philadelphia - Milwaukee 82:90, Portland - Utah 101:86, San Antonio - LA Clippers 87:98, Washington - Miami 103:106 (za domácí Satoranský 2 body, 1 doskok).

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Boston 80 51 29 63,8 2. x-Toronto 80 49 31 61,3 3. New York 80 30 50 37,5 4. Philadelphia 80 28 52 35,0 5. Brooklyn 80 20 60 25,0

1. y-Cleveland 79 51 28 64,6 2. x-Milwaukee 80 41 39 51,3 3. Indiana 80 40 40 50,0 4. Chicago 80 39 41 48,8 5. Detroit 79 36 43 45,6

1. y-Washington 80 48 32 60,0 2. x-Atlanta 79 41 38 51,9 3. Miami 80 39 41 48,8 4. Charlotte 80 36 44 45,0 5. Orlando 80 28 52 35,0

Jihozápadní divize:

1. y-San Antonio 80 61 19 76,3 2. x-Houston 79 53 26 67,1 3. x-Memphis 80 43 37 53,8 4. New Orleans 80 33 47 41,3 5. Dallas 79 32 47 40,5

1. z-Golden State 80 66 14 82,5 2. x-LA Clippers 80 49 31 61,3 3. Sacramento 79 31 48 39,2 4. LA Lakers 79 24 55 30,4 5. Phoenix 80 23 57 28,8

1. y-Utah 80 49 31 61,3 2. x-Oklahoma City 79 45 34 57,0 3. Portland 80 40 40 50,0 4. Denver 79 38 41 48,1 5. Minnesota 79 31 48 39,2

Východní konference:

1. y-Cleveland 79 51 28 64,6 2. x-Boston 80 51 29 63,8 3. x-Toronto 80 49 31 61,3 4. y-Washington 80 48 32 60,0 5. x-Atlanta 79 41 38 51,9 6. x-Milwaukee 80 41 39 51,3 7. Indiana 80 40 40 50,0 8. Chicago 80 39 41 48,8 9. Miami 80 39 41 48,8 10. Detroit 79 36 43 45,6 11. Charlotte 80 36 44 45,0 12. New York 80 30 50 37,5 13. Orlando 80 28 52 35,0 14. Philadelphia 80 28 52 35,0 15. Brooklyn 80 20 60 25,0

Západní konference:

1. z-Golden State 80 66 14 82,5 2. y-San Antonio 80 61 19 76,3 3. x-Houston 79 53 26 67,1 4. x-LA Clippers 80 49 31 61,3 5. y-Utah 80 49 31 61,3 6. x-Oklahoma City 79 45 34 57,0 7. x-Memphis 80 43 37 53,8 8. Portland 80 40 40 50,0 9. Denver 79 38 41 48,1 10. New Orleans 80 33 47 41,3 11. Dallas 79 32 47 40,5 12. Sacramento 79 31 48 39,2 13. Minnesota 79 31 48 39,2 14. LA Lakers 79 24 55 30,4 15. Phoenix 80 23 57 28,8