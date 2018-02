New York - Basketbalisté Washingtonu nenavázali v NBA na čtvrteční vítězství na palubovce vicemistrovského Clevelandu a necelých 24 hodin poté podlehli na domácí palubovce Charlotte 105:122. Tomáš Satoranský nastřílel 11 bodů a přidal po dvou doskocích a asistencích, ale Wizards prohráli s rivalem z Východní konference i třetí vzájemný zápas v sezoně.

Satoranský byl s 34 minutami hry druhým nejvytíženějším hráčem Washingtonu, více času strávil na palubovce jen Bradley Beal, který byl s 33 body nejlepším střelcem zápasu. Lídrem soupeře byl s 24 body Kemba Walker. Hornets se po třetím vítězství za sebou pohybují stále pod hranou postupu do play off, proti Washingtonu se jim ale daří a v průměru mu nastříleli v této sezoně 128 bodů na zápas. Tentokrát soupeři nasázeli 17 trojek, z toho šest trefil náhradník Frank Kaminski, autor 23 bodů.

"Neměli jsme energii, koncentraci, vůli bojovat, nic. Smázli nás," konstatoval Beal, jehož tým prohrával v prvním poločase až o dvacet bodů. "Hráli jsme tak trochu bezstarostně. Chyběla tomu šťáva z posledních zápasů," uvedl trenér Scott Brooks.

Hráči Clevelandu hodili čtvrteční první porážku po přestavbě kádru za hlavu a LeBron James je dovedl k výhře 112:89 na palubovce Memphisu. Připsal si při tom jedenáctý triple double v sezoně, tentokrát za 18 bodů, 14 doskoků a 11 asistencí.

Dvoucifernými čísly ve třech statistických ukazatelích se blýskl i pivot Denveru Nikola Jokič. Povedlo se mu to dokonce ve třetím utkání za sebou a jeho přičiněním Nuggets porazili 122:119 San Antonio. Třiadvacetiletý srbský reprezentant nashromáždil 28 bodů a po 11 doskocích a asistencích a byl to jeho šestý triple double v ročníku. Podruhé v sezoně se takto zapsal do statistik také křídelní hráč Los Angeles Lakers Julius Randle a na výhře 124:102 nad Dallasem se podílel 18 body, 12 doskoky a 10 asistencemi.

Vedoucí tým ligy Houston vyhrál pojedenácté za sebou, pod vedením autora 31 bodů Jamese Hardena porazil Minnesotu 120:102. Naopak na jedenácti zápasech se zastavila vítězná série Utahu, který na domácí palubovce nestačil na Portland (81:100). Nejlepší střelecký výkon pátečního programu předvedl Anthony Davis z New Orleans, který k vítězství 124:123 po prodloužení nad Miami přispěl 45 body a 17 doskoky.

NBA:

Denver - San Antonio 122:119, Detroit - Boston 98:110, Houston - Minnesota 120:102, Indiana - Atlanta 116:93, LA Lakers - Dallas 124:102, Memphis - Cleveland 89:112, New Orleans - Miami 124:123 po prodl., Phoenix - LA Clippers 117:128, Toronto - Milwaukee 119:122 po prodl., Utah - Portland 81:100, Washington - Charlotte 105:122 (za domácí Satoranský 11 bodů, 2 asistence, 2 doskoky).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 58 41 17 70,7 2. Boston 60 41 19 68,3 3. Philadelphia 56 31 25 55,4 4. New York 60 24 36 40,0 5. Brooklyn 60 19 41 31,7

Centrální divize:

1. Cleveland 58 35 23 60,3 2. Indiana 59 34 25 57,6 3. Milwaukee 58 33 25 56,9 4. Detroit 58 28 30 48,3 5. Chicago 58 20 38 34,5

Jihovýchodní divize:

1. Washington 59 34 25 57,6 2. Miami 59 30 29 50,8 3. Charlotte 59 26 33 44,1 4. Orlando 58 18 40 31,0 5. Atlanta 60 18 42 30,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 58 45 13 77,6 2. San Antonio 60 35 25 58,3 3. New Orleans 58 32 26 55,2 4. Memphis 57 18 39 31,6 5. Dallas 59 18 41 30,5

Severozápadní divize:

1. Minnesota 62 36 26 58,1 2. Oklahoma City 60 34 26 56,7 3. Denver 59 33 26 55,9 Portland 59 33 26 55,9 5. Utah 59 30 29 50,8

Pacifická divize:

1. Golden State 59 45 14 76,3 2. LA Clippers 58 31 27 53,4 3. LA Lakers 58 24 34 41,4 4. Sacramento 58 18 40 31,0 5. Phoenix 60 18 42 30,0