Carmelo Anthony (7) a Kelly Oubre Jr. (12)v zápase Washington - New York

Carmelo Anthony (7) a Kelly Oubre Jr. (12)v zápase Washington - New York ČTK/AP/Nick Wass

Washington - Basketbalisté Washingtonu v NBA porazili New York Knicks 117:101 a připsali si už patnáctou domácí výhru za sebou. Vyrovnali tak druhou nejlepší bilanci v historii klubu. Lepší byl Washington jen v roce 1975, kdy po 22 domácích výhrách v řadě došel až finále. Český reprezentant Tomáš Satoranský přispěl k výhře za 11 odehraných minut čtyřmi body, doskokem a efektním blokem.

Washington začal pomaleji a New York rychle vedl, domácím se ale postupně rozehrály všechny klíčové opory. Zejména pivot Wizards Marcin Gortat předváděl velmi dobrý výkon podpořený stoprocentní střelbou, 15 body a 10 doskoky, a od poločasu už nebylo o vítězovi pochyb.

"Máme důležité vítězství, doma už patnácté v řadě. Na začátku jsme nehráli v úplně dobrém tempu, někdy se to stane, když máte hodně vítězství. Nebylo to v rytmu, v jakém jsme chtěli. Ve druhé půli jsme hodně zlepšili obranu a šli za vítězstvím," těšilo Satoranského v rozhovoru s českými novináři.

Sám naskočil do hry v úvodu druhé čtvrtiny, ale příliš se neprosadil. Další šanci dostal na začátku poslední části, nejlepší pasáž si však nechal na závěr duelu, kdy dirigoval sestavu složenou z hráčů čekajících na větší šanci v týmu.

Nejprve Satoranský skóroval z nájezdu do koše, vzápětí předvedl hezký únik, vyhnutí se bloku a akrobatické zakončení. Vše pak podpořil blokem na Sašu Vujačiče, který zvedl fanoušky ze sedadel.

"Měl jsem tři vstupy, první dva kratší, ten poslední nejúspěšnější. Snažil jsem se být celý zápas agresivní, co nejvíce najíždět, měl jsem dobré střely, co jsem na začátku nedal. Konec zlepšil můj dojem ze hry," hodnotil Satoranský.

"Při tom bloku se vyplatilo, že se snažím nevypustit nic. Viděl jsem, že ho můžu jít zblokovat, stalo se. Víc jsem o tom nepřemýšlel. Je mi úplně jedno, jestli to bylo efektní. Rozhodně nechodím na hřiště s tím, abych se objevil v nejlepších akcích dne. To stoprocentně ne. Jsem šťastný, že se dostanu na hřišti. Vždycky hraju kolektivně," doplnil.

Knicks, za které nastřílel 26 bodů Carmelo Anthony, neměli sílu na odpor i proto, že jim chyběl klíčový hráč Kristaps Porzingis. Velký kamarád Satoranského, s nímž hrával v Seville a se kterým šel den před zápasem na večeři. "Dnes mu bylo špatně, možná už na španělskou kuchyni není zvyklý. Určitě by to bylo těžší, kdyby hrál, protože je to skvělý hráč. Ale porazili jsme je i u nich, když Kristaps hrál," připomněl Satoranský.

Washington si tak připsal už 28 výhru v sezoně a v tabulce Východní konference se dotáhl na čtvrtou Atlantu.

Výsledky NBA

Houston - Sacramento 105:83, LA Lakers - Denver 120:116, Portland - Charlotte 115:98, San Antonio - Oklahoma City 108:94, Toronto - New Orleans 108:106 po prodl., Washington - New York 117:101 (za domácí Satoranský 4 body, 1 doskok).

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 48 30 18 62,5 2. Toronto 49 30 19 61,2 3. New York 50 21 29 42,0 4. Philadelphia 47 18 29 38,3 5. Brooklyn 48 9 39 18,8

Centrální divize:

1. Cleveland 47 32 15 68,1 2. Indiana 47 25 22 53,2 3. Chicago 49 24 25 49,0 4. Milwaukee 47 21 26 44,7 5. Detroit 48 21 27 43,8

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 48 28 20 58,3 Washington 48 28 20 58,3 3. Charlotte 49 23 26 46,9 4. Miami 49 19 30 38,8 5. Orlando 50 19 31 38,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 48 37 11 77,1 2. Houston 52 36 16 69,2 3. Memphis 50 29 21 58,0 4. New Orleans 49 19 30 38,8 5. Dallas 48 18 30 37,5

Pacifická divize:

1. Golden State 48 41 7 85,4 2. LA Clippers 48 30 18 62,5 3. Sacramento 49 19 30 38,8 4. LA Lakers 51 17 34 33,3 5. Phoenix 48 15 33 31,3

Severozápadní divize:

1. Utah 49 30 19 61,2 2. Oklahoma City 49 28 21 57,1 3. Denver 47 21 26 44,7 4. Portland 50 22 28 44,0 5. Minnesota 48 19 29 39,6