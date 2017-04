New York - Basketbalisté Washingtonu Wizards zvítězili na palubovce New York Knicks 106:103 a v pořadí Východní konference NBA se dotáhli na třetí Toronto. Tomáš Satoranský do zápasu nezasáhl. Důležité výhry v boji o postup do play off si ve čtvrtek připsaly Indiana a Portland.

Trenér Wizards Scott Brooks si při zranění Markieffa Morrise vystačil jen s rotací devíti hráčů, a tak Satoranský šanci nedostal. Hosté vedli až o 15 bodů, ale v poslední části nechtěl oslabené Knicks nechat padnout Carmelo Anthony. Minutu a deset sekund před koncem nejdříve vyrovnal na 101:101, jenže Wizards odskočili díky pěti bodům Bradleyho Beala. A náskok uhájili, když Anthony dvě sekundy před koncem neproměnil trojkový pokus.

Beal byl s 25 body nejlepším střelcem utkání, přičemž 12 bodů si připsal v poslední čtvrtině. O bod méně dal jeho spoluhráč John Wall, Anthony se dostal na 23 bodů. Wizards do konce základní části nastoupí ještě třikrát a zatím na čtvrtém místě Východu mají stejnou bilanci 48-31 jako třetí Toronto. Kanadský celek však drží výhodu lepší vzájemné bilance.

Boston podlehl Atlantě 116:123, ale měl by udržet druhé místo. Celtics nestačilo 35 bodů Isaiaha Thomase ani 24 bodů Jaeho Crowdera. Nejlepším hráčem týmu Hawks, který se hodně přiblížil jistotě play off, byl s 26 body a 12 doskoky Paul Millsap.

Osmá Indiana porazila doma šesté Milwaukee 104:89 a krok směrem k play off udělalo i Chicago výhrou nad Philadelphií 102:90. Nikola Mirotič trefil šest trojek a přispěl 22 body, Jimmy Butler nasbíral triple double za 19 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí.

V Západní konferenci už se bojuje jen o poslední volné místo, k němuž se přiblížil Portland vítězstvím 105:98 nad Minnesotou.

NBA:

Atlanta - Boston 123:116, Indiana - Milwaukee 104:89, New York - Washington 103:106, Orlando - Brooklyn 115:107, Philadelphia - Chicago 90:102, Portland - Minnesota 105:98.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Boston 79 50 29 63,3 2. x-Toronto 79 48 31 60,8 3. New York 79 30 49 38,0 4. Philadelphia 79 28 51 35,4 5. Brooklyn 79 19 60 24,1

Centrální divize:

1. y-Cleveland 78 51 27 65,4 2. Milwaukee 79 40 39 50,6 3. Chicago 79 39 40 49,4 Indiana 79 39 40 49,4 5. Detroit 78 35 43 44,9

Jihovýchodní divize:

1. y-Washington 79 48 31 60,8 2. Atlanta 78 40 38 51,3 3. Miami 78 38 40 48,7 4. Charlotte 79 36 43 45,6 5. Orlando 79 28 51 35,4

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. y-San Antonio 78 60 18 76,9 2. x-Houston 78 53 25 67,9 3. x-Memphis 79 42 37 53,2 4. New Orleans 78 33 45 42,3 5. Dallas 78 32 46 41,0

Pacifická divize:

1. z-Golden State 79 65 14 82,3 2. x-LA Clippers 79 48 31 60,8 3. Sacramento 78 31 47 39,7 4. LA Lakers 78 23 55 29,5 5. Phoenix 79 22 57 27,8

Severozápadní divize:

1. x-Utah 78 48 30 61,5 2. x-Oklahoma City 78 45 33 57,7 3. Portland 79 39 40 49,4 4. Denver 78 37 41 47,4 5. Minnesota 78 31 47 39,7

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, týmy s označením "y" vyhrály divizi, "z" znamená vítězství v konferenci.

Tabulky podle konferencí:

Východní konference:

1. y-Cleveland 78 51 27 65,4 2. x-Boston 79 50 29 63,3 3. x-Toronto 79 48 31 60,8 4. yWashington 79 48 31 60,8 5. Atlanta 78 40 38 51,3 6. Milwaukee 79 40 39 50,6 7. Chicago 79 39 40 49,4 8. Indiana 79 39 40 49,4 9. Miami 78 38 40 48,7 10. Charlotte 79 36 43 45,6 11. Detroit 78 35 43 44,9 12. New York 79 30 49 38,0 13. Orlando 79 28 51 35,4 14. Philadelphia 79 28 51 35,4 15. Brooklyn 79 19 60 24,1

Západní konference:

1. z-Golden State 79 65 14 82,3 2. y-San Antonio 78 60 18 76,9 3. x-Houston 78 53 25 67,9 4. x-Utah 78 48 30 61,5 5. x-LA Clippers 79 48 31 60,8 6. x-Oklahoma City 78 45 33 57,7 7. x-Memphis 79 42 37 53,2 8. Portland 79 39 40 49,4 9. Denver 78 37 41 47,4 10. New Orleans 78 33 45 42,3 11. Dallas 78 32 46 41,0 12. Sacramento 78 31 47 39,7 13. Minnesota 78 31 47 39,7 14. LA Lakers 78 23 55 29,5 15. Phoenix 79 22 57 27,8

Poznámka: Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, týmy s označením "y" vyhrály divizi, "z" znamená vítězství v konferenci.