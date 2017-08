Londýn - Jednadvacetiletý norský mladík Karsten Warholm vyhrál v Londýně běh na 400 m překážek v čase 48,35 s a postaral se o největší překvapení dosavadního průběhu mistrovství světa. V závěru šestého soutěžního dne, provázeného deštěm, ho napodobila americká čtvrtkařka Phyllis Francisová, s níž se také příliš nepočítalo.

Bývalý desetibojař Warholm, který ještě loni v Riu de Janeiro marně bojoval o postup do finále, se letos posunul na šesté místo světových tabulek, přesto ho na medaili asi nikdo netipoval. Rychlým začátkem však zaskočil všechny favority a první pozici, na níž vbíhal do poslední stovky, udržel. V cíli sám nemohl uvěřit tomu, co se mu povedlo.

Yasmani Copello vybojoval s odstupem 14 setin stříbro pro Turecko. Největší favorit Američan Kerron Clement, dvojnásobný mistr světa a olympijský vítěz z Ria de Janeiro, se musel spokojit s bronzem.

Čtvrtka žen měla být soubojem olympijské vítězky Shaunae Millerové-Uibové z Baham s Američankou Allyson Felixovou, která je s devíti zlatými nejúspěšnější atletkou historie světových šampionátů. Předpoklady se zpočátku naplňovaly, ale dvě největší favoritky pravděpodobně začátek přepálily.

Na to doplatila hlavně čtvrtkařka z Baham, která až do dneška dva roky neprohrála. Do cílové rovinky ještě vbíhala jasně na první místě, ale v závěru téměř zastavila a skončila bez medaile. Nejvíc sil měla Francisová, Salva Eid Násirová z Bahrajnu doběhla druhá a Felixová vybojovala už čtrnáctou medaili z mistrovství světa. Bilanci bude moci vylepšit ještě ve čtvrtkařské štafetě.

Číňanka Kung Li-ťiao vyhrála soutěž koulařek výkonem 19,94 m a k dvěma bronzům a jednomu stříbru z mistrovství světa přidala kov nejcennější. Zkušená vrhačka, která letos jako jediná pokořila dvacetimetrovou hranici, se ve svém šestém finále na MS nejlépe vypořádala s deštěm smáčeným kruhem a získala pro svou zemi v Londýně první zlato.

Dvě nejlepší koulařky posledních let čtyřnásobná mistryně světa Valerie Adamsová z Nového Zélandu i obhájkyně titulu Němka Christina Schwanitzová daly přednost mateřským povinnostem. Olympijská vítězka Američanka Michelle Carterová, se 116 kilogramy nejtěžší z finalistek, měla na kluzkém povrchu velké problémy, ale 19,14 m jí až do poslední série stačilo na stříbro. Posledním pokusem ji však předstihla Maďarka Anita Mártonová vrhem dlouhým 19,49 m.

Sekanová ve steeplu doběhla na MS daleko za nejlepšími

Lucie Sekanová skončila v rozběhu na 3000 metrů překážek předposlední. Jediná česká zástupkyně v dnešním programu šampionátu na postup v konkurenci běžkyň s mnohem lepšími časy pomýšlet nemohla, ale výkon 10:09,67 byl hodně za jejími možnostmi.

V hustém dešti se Sekanová při své premiéře na šampionátu snažila držet v hlavní skupině, ale v závěru jí došly síly, přestože její rozběh byl daleko nejpomalejší. Cílem proběhla téměř půl minuty za vítěznou Němkou Gesou Krauseovou, za svým letošním maximem z mistrovství Evropy družstev v Lille zaostala o 25 sekund.

"Jsem nespokojená. Samozřejmě jsem chtěla lepší čas, ale bohužel se to rozběhlo hodně pomalu. Bylo těžké v chumlu s holkama závodit, vybírat si místa na skok. Bere mi to hodně sil, nejsem na to zvyklá," popisovala novinářům. Jejímu výkonu neprospělo ani nevlídné počasí, které v Londýně panovalo. "Docela foukalo a deštěm hodně vytuhly ruce a nohy. Nebylo to úplně ideální, no," posteskla si Sekanová.

Účast na světovém šampionátu pro ni byla náplastí na loňské zklamání, kdy jí těsně unikl limit pro olympijské hry v Riu. Závodila díky pozvánce od mezinárodní federace IAAF. "Pozvánku jsem čekala, připravovali jsme se k tomu, i když jsem tušila, že to bude na hraně," doplnila běžkyně, která v součtu tří rozběhů obsadila 37. místo.

Nejrychleji zvládla rozběh Beatrice Chepkoechová z Keni za 9:19,03. Ale olympijská vítězka Ruth Jebetová z Bahrajnu doběhla hned za ní a bylo na ní jasně vidět, že si rozhodující útok schovává až na finále. Většina favoritek postoupila bez problémů, ale mezi vyřazenými je Sofia Assefaová z Etiopie, která v Londýně před pěti lety slavila olympijské stříbro. Doplatila na pomalý první rozběh.

Déšť dělal problémy kladivářům, kteří klouzali v mokrém kruhu, i dálkařkám. Kvalifikační limit 670 cm zůstal pro všechny vzdálený, nejblíž se k němu na čtyři centimetry dostala Ruska Darja Klišinová, startující v rámci nezávislé výpravy. Na postup do finále nakonec stačilo jen 646 centimetrů.

Britský vytrvalec Mo Farah pět dní po titulu na 10.000 m udělal první krok ke čtvrtému zlatu na poloviční trati a celkově pátému double v podobě vítězství na obou vytrvaleckých tratích na MS a olympijských hrách. Bez problémů postoupil do sobotního finále, které bude posledním mistrovským závodem na dráze v jeho bohaté kariéře.

Uzdravený Makwala postoupil do finále na 200 m

Botswanský sprinter Isaac Makwala nakonec v Londýně přece jen bude bojovat o medaile v běhu na 200 metrů. Největší favorit této disciplíny, jenž nemohl vinou infekčního onemocnění nastoupit do pondělních rozběhů a v úterý musel kvůli karanténě vynechat finále na 400 m, běžel dnes sám o postup do semifinále a limit mezinárodní federace IAAF hladce splnil časem 20,20 s. Ve večerním semifinále byl se zadrženým závěrem ještě o osm setin rychlejší a ve čtvrtek poběží ve finále.

"Vzhledem k tomu, že vypršela doba jeho karantény, a po lékařském vyšetření, jež potvrdilo, že je zdravý, jsme souhlasili na základě našich platných pravidel s tím, že pokud splní kvalifikační čas, bude moci dnes večer běžet semifinále na 200 m," uvedli představitelé IAAF.

Kvalifikační čas byl 20,53 s, což pro lídra letošních tabulek s osobním rekordem hluboko pod 20 sekund nebyl problém. V sólo závodě dosáhl času 20,20 s a o dvě hodiny později dokázal i v dešti ještě zrychlit. Jeho souboj s vítězem čtvrtky Jihoafričanem Waydem van Niekerkem bude jedním z vrcholů čtvrtečního programu.

IAAF udělením dodatečné šance Makwalovi vyhověla žádosti Botswanské atletické federace a zřejmě mu chtěla kompenzovat to, že mu v úterý nedovolila nastoupit k finále čtvrtky. Třicetiletý medailový kandidát byl jedním ze zhruba 30 sportovců, které v Londýně postihl takzvaný norovirus, způsobující žaludeční potíže.

O start na 200 m tak přišel kvůli zdravotním problémům, ale v úterý už se cítil zdravý. Jenže IAAF mu start ve finále čtvrtky neumožnila a ochranka ho ani nepustila na stadion.

Makwala není první, kdo postoupil díky dodatečnému sólovému závodu. Totéž potkalo americkou štafetu žen na 4x100 m na olympijských hrách v Riu de Janeiro po úspěšném odvolání proti diskvalifikaci a Američanky pak došly až ke zlatým medailím.

Mistrovství světa v atletice v Londýně:

--------

Finále:

Muži:

400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 48,35, 2. Copello (Tur.) 48,49, 3. Clement (USA) 48,52, 4. Mowatt (Jam.) 48,99, 5. Holmes (USA) 49,00, 6. J. Santos (Dom. rep.) 49,04, 7. Samba (Kat.) 49,74, 8. Hussein (Švýc.) 50,07.

Ženy:

400 m: 1. Francisová (USA) 49,92, 2. Násirová (Bahr.) 50,06, 3. Felixová (USA) 50,08, 4. Millerová-Uibová (Bah.) 50,49, 5. Jacksonová 50,76, 6. McPhersonová (obě Jam.) 50,86, 7. Mupopová (Zamb.) 51,15, 8. Williamsová-Millsová (Jam.) 51,48.

Koule: 1. Kung Li-ťiao (Čína) 19,94, 2. Mártonová (Maď.) 19,49, 3. Carterová (USA) 19,14, 4. Thomasová-Doddová (Jam.) 18,91, 5. Kao Jang (Čína) 18,25, 6. Crewová (Kan.) 18,21, 7. Leancjuková (Běl.) 18,12, 8. Lópezová (Kuba) 18,03.

Kvalifikace:

Muži:

200 m - semifinále: 1. Young (USA) 20,12.

5000 m - rozběhy: 1. Barega (Et.) 13:21,50.

Kladivo: 1. Nowicki (Pol.) 76,85.

Ženy:

3000 m př. - rozběhy: 1. Chepkoechová (Keňa) 9:19,03, ...37. Sekanová (ČR) 10:09,67 - nepostoupila.

Dálka: 1. Klišinová (Rus.) 666.