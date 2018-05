Brno - Senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerové (SZ) podala trestní oznámení kvůli jednání radikálů, kteří v sobotu na desítky minut přerušili kontroverzní představení v divadle v Brně. Existuje podle ní podezření, že jejich jednání naplnilo skutkovou podstatu výtržnictví. Senátorka to dnes uvedla na svém facebookovém profilu.

"Už v sobotu jsem se rozhodla, že podám trestní oznámení na neznámé pachatele kvůli jednání tlupy tzv. slušných lidí v Divadle na Provázku. Dnes v poledne se tak stalo a podání bylo doručeno Městskému státnímu zastupitelství v Brně," uvedla senátorka.

Představení Naše násilí a vaše násilí tvořilo součást festivalu Divadelní svět, který organizovalo Národní divadlo Brno. Hra, která se zabývá vztahem Západu a Blízkého východu a vrcholí scénou, kdy Ježíš znásilní muslimku, sklízela kritiku už dlouho před uvedením.

Po začátku hry začala část publika, zejména příznivci hnutí Slušní lidé, hvízdat a dupat, následně vtrhli na jeviště, utvořili řetěz a natlačili herce ke stěně. Reagovali tak na scénu, kdy se herci svlékli donaha a začali se objímat a dotýkat. Aktivisté odešli až po desítkách minut, když je k tomu vybídli policisté z antikonfliktního týmu, který na místo dorazil.

"Dovodila jsem, že návštěvníci divadla tvoří svého druhu shromáždění - diváci se sešli, aby zhlédli divadelní představení, a podezřelí se snažili hrubým způsobem rušit jeho průběh a zakončení," uvedla senátorka. Podle ní by bylo velmi znepokojivé, pokud by měl být dán prostor někomu, kdo chce nám ostatním diktovat, jaké divadlo, knihy, filmy atd. smíme sledovat, číst atd., a jaké nikoliv. "Takové počínání vskutku naráží na strukturální meze demokratického právního státu definované autonomií jednotlivců v jejich rozhodování např. v oblasti kultury a zavání diktaturou, což stěží lze připustit," uvedla Wagnerová. Podle ní je případ precedentní a jako takový by měl být velmi pečlivě a seriózně prošetřen a důsledky vyvozeny.

Podle mluvčího policie Pavla Švába po výzvě antikonfliktního týmu divadlo opustilo 26 lidí. Policie záležitost předá správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti veřejnému pořádku.