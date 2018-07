Kounov (Rychnovsko) - Ničivou povodeň, která zasáhla Kounov na Rychnovsku v noci na 23. července 1998, mají místní stále v živé paměti. Napáchala v obci škody za zhruba 100 milionů korun a dva lidé z obce přišli o život.

Zapomenout na katastrofu nemůže tehdejší starosta Kounova Zdeněk Šritr, který žije v místní části Hluky, kde povodeň způsobila největší škody. "Dnes už nic nenasvědčuje tomu, co se tady před 20 lety odehrálo. V nás to ale pořád je. Strach z povodně už ani moc nemáme, ale pocit zůstává. Vzpomínky se vrací hlavně, když více prší a obloha je ponurá," řekl ČTK. I po letech přiznává, že měl strach o život. "Nikdy na to nezapomenu. S manželkou jsme byli uvězněni v domku, nemohli jsme se hnout, z obou stran tekla voda," řekl ČTK Šritr. Ani s takovou zkušeností si netroufne odhadnout, co k povodni vedlo. Počasí v oblasti, kde žije, je prý nevyzpytatelné. "Nelze říci, kde se ty mraky srazí. Když jsme dělali seno, kolikrát jsem sledoval meteoradar a říkal si, to se nám zaručeně vyhne a nakonec jsme zmokli," dodal.

Kounov byl nejvíce postiženou obcí v regionu. V její části Hluky voda a tuny kamenů zničily asi deset domů. Celkem bylo evakuováno na 800 obyvatel. Na řádění velké vody vzpomíná i současný místostarosta Stanislav Slánský. Přestože v Hlukách nebydlí, o problémech se dozvěděl brzy, a to od přátel krátce po půlnoci 23. července. "Ráno, když se rozednilo, jsme uviděli katastrofu v plném rozsahu, bylo to děsivé," řekl Slánský.

Od povodně se také Kounovu někdy říká východočeské Troubky, podle obce na Moravě zničené záplavami v roce 1997. "Strach jsem měl při každém silnějším dešti prvních pět šest let. Postupně psychika otupí. Navíc začal fungovat protipovodňový systém, který je udělaný tak, že na každém toku je čidlo, které hladinu hlídá a rozesílá SMS zprávy zainteresovaným lidem. Vznikly i protipovodňová opatření, která mají vodu nad obcí zadržovat. Od té doby se potoky nezvedly," řekl ČTK Slánský.

Povodním před 20 lety předcházely mohutné přívalové deště v noci na 23. července, které způsobily problémy především v okrese Rychnov nad Kněžnou. Hladina nejvíce rozvodněných toků - Bělá, Dědina a Zlatý potok, stoupla místy až o tři metry nad normál. Voda strhala mosty, uzavřela silnice, přerušila dodávku elektrické energie a z provozu bylo vyřazeno přes 1600 hlavních telefonních stanic. Záplavy na Rychnovsku a Náchodsku postihly území o rozloze zhruba 100 kilometrů čtverečních. Zaplaveny byly tři desítky obcí. Během záplav šest lidí utonulo.