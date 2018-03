Plzeň - Vznik státního podniku, který měl od roku 2021 provozovat leteckou záchrannou službu v místech, odkud nyní vzlétají soukromé firmy, se zpozdí. Ministerstvo zdravotnictví proto pravděpodobně příští rok vypíše tendr na další provozování těchto základen i po roce 2020. Zakázka by měla zřejmě být vypsaná na čtyři roky, což by poskytlo dostatek potřebného času na vznik a rozběh státní firmy. Na dotaz ČTK to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) při návštěvě Plzně.

Letecká záchranná služba vzlétá v ČR z deseti základen. V Plzni a v jihočeské Bechyni ji provozuje armáda, v Praze a v Brně policie. Šest zbývajících základen provozují tři soukromé subjekty.

Loni ještě minulá vláda schválila materiál, podle něhož měl do konce roku 2017 vzniknout harmonogram přechodu od soukromých provozovatelů k nové státní firmě. Se vznikem státem řízené organizace, která by leteckou záchrannou službu na šesti základnách provozovala, počítá i současná vláda. Strategická služba státu by měla být podle Vojtěcha do budoucna pod kontrolou státu, který by se navíc staral o výcvik nových pilotů.

Současné kontrakty soukromých provozovatelů jsou do konce roku 2020. "Já jsme přišel (na ministerstvo) a dostal jsem nějaký projekt, který byl zpracován. Ovšem z hlediska časového, podle všech odborníků, se kterými jsem to konzultoval, tak není možné to stihnout do roku 2020," řekl ministr. Koncepce počítá s tím, že armáda i policie by dál provozovala své současné základny. Ostatní základny by měla na starost státní firma. "Ovšem ta příprava bude trvat delší dobu, než se předpokládalo," řekl Vojtěch. Předpokládá tak, že i po roce 2021 by měl ještě na nějaký čas fungovat současný stav se zapojením soukromých provozovatelů.

Ministr chce zároveň jednat s ministerstvem obrany o zajištění výcviku pro nové piloty vrtulníků. Podle všech analýz je totiž problém s jejich nedostatkem. Piloti stárnou a vycvičení nového pilota pro záchrannou službu je dlouhé a drahé.