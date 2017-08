Plzeň - Plzeňský útočník Marek Bakoš výborně zvládl záskok za disciplinárně potrestaného Michaela Krmenčíka a dvěma góly pomohl Viktorii k vítězství 3:1 nad Larnakou. Slovenský fotbalista výsledek úvodního zápasu čtvrtého předkola Evropské ligy bere, protože domácí brzy prohrávali a přečkali i velké šance kyperského soupeře.

Plzeňští prohrávali už od osmé minuty a hlavně v prvním poločase Larnace nabídli hodně vyložených šancí, do pauzy ale dokázali skóre otočit. "Na začátku jsme se nechytili, ale pomohly nám slepené góly. V šatně jsme upozornili na nějaké věci a chyby a druhý poločas jsme dohráli tak, jak jsme chtěli. Přidali jsme gól a žádný jsme neinkasovali," řekl novinářům Bakoš.

"Síla mužstva se ukázala v tom, jak jsme dokázali zareagovat, i když nám to trošku trvalo. Vrátili jsme výsledek na naši stranu a 3:1 z pohledu toho, jak jsme začali, je dneska velmi dobré," dodal čtyřiatřicetiletý útočník.

Těší ho, že se mu podařilo zastoupit nejlepšího střelce Krmenčíka, který za vyloučení po úderu loktem v odvetě třetího předkola Ligy mistrů s FCSB dostal trest na tři pohárové zápasy. "Michael určitě chyběl, mužstvo je na něj zvyklé. Já jsem samozřejmě rád, že jsem nějaké góly vstřelil," prohlásil Bakoš.

Ve 29. minutě nejprve vyrovnal povedenou ranou z přímého kopu. "Postavil jsem si to a rozmyslel si, jak by se to dalo zakončit. Vyšlo to asi na sto procent, jak jsem si to představoval," popsal Bakoš.

Skóre pak uzavřel čtvrt hodiny před koncem z penalty. "Nebyly nervy. Měl jsem vybrané nějaké řešení a zvolil jsem tohle. Brankář zůstal trošku stát, ale podařilo se to prostřelit, takže jsem s penaltou spokojený," konstatoval Bakoš.

Přiznal, že začátek zápasu pro něj nebyl jednoduchý, protože v úvodu sezony toho moc nenahrál. "Chtěl jsem se co nejrychleji chytit a mohlo to být trošku lepší. Měl jsem šanci, tu jsem měl proměnit a možná by obrat přišel dřív. Nakonec se ten výsledek podařil a já jsem celkem spokojený," uvedl Bakoš, který varuje před odvetou. "Je to určitě lepší než kdyby bylo jenom 2:1, ale je to jenom poločas. Čeká nás bouřlivá atmosféra v Larnace, domácí nám to nedají zadarmo," dodal.