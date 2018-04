Praha - Judista Lukáš Krpálek prožívá velmi radostné období. Nejenže v sobotu získal potřetí v kariéře titul mistra Evropy, ale o den později se dozvěděl, že se mu splní sen a bude moci v roce 2020 startovat na evropském šampionátu v domácím prostředí v Praze. Vše by pak za dva týdny mělo korunovat narození druhého potomka.

"Mám teď obrovskou radost. Mám další medaili a navíc jsem si vždy přál startovat na šampionátu v Praze. Povedlo se mi to jen v roce 2007 mezi juniory, na což mám krásné vzpomínky. Jsem moc rád, že to teď budu moci zažít znovu, a je to pro mě obrovská výzva. Stejně tak i pro ostatní judisty," řekl Krpálek na dnešní tiskové konferenci.

V Praze to pro něj bude generálka na olympijské hry v Tokiu, kde bude usilovat o obhajobu zlaté medaile. Také ale bude moci v O2 areně zaútočit na další titul mistra Evropy, když v sobotu získal v Tel Avivu už svůj třetí a první ve váze nad 100 kilogramů.

"Už na druhé Evropě jsem v této váze získal medaili. Jsem rád za ten krok přestoupit do této váhy, z osmi turnajů mám sedm medailí, což je velký úspěch," těšilo Krpálka, který v Tel Avivu porazil všechny soupeře, s nimiž se pak sešel na stupních vítězů. "To jsem si ani neuvědomil. Ukazuje to, že jsem porazil silné protivníky," usmíval se Krpálek.

Teď ho čeká krátký odpočinek, během kterého se stane otcem "na plný úvazek". Bude se starat o syna Antonína, aby manželka Eva měla klid před blížícím se porodem druhého potomka. Ten by měl přijít na svět v polovině května.

"Teď se budu naplno věnovat rodině, protože čekáme přírůstek a moc se na to těšíme. Jsme moc rád, když mohu se synem trávit čas a dělat skopičiny. To je pro mě největší odpočinek. A od června mi to zas začne. Vyrazím na kempy do zahraničí a v červenci odstartuji olympijskou kvalifikaci na Grand Prix v Záhřebu," popsal nebližší program.

Má tak dostatek času vyléčit všechny zdravotní potíže, kterého ho v poslední době limitovaly. "Poslední dva roky létám z jednoho zranění do dalšího. Ale naštěstí to až na ten poraněný kotník loni nejsou zranění, která by mě vyřadila ze hry. Tahle drobná zranění jen bolí. A v Tel Avivu mě bolelo snad úplně všechno," řekl s tím, že větším problémem byla nemoc, kvůli které zhubl.

"Na šampionátu jsem měl jen 112 kilo, ale ukázalo se, že i s touhle váhou se dá vyhrát. Není tak důležité, kolik budu vážit, ale jak se budu cítit silný a v jaké budu kondici," dodal.

I během volna ale rozhodně nebude zahálet, protože chce být co nejlépe připravený na zářijové mistrovství světa v Baku. Tam by se totiž mohl odehrát dlouho očekávaný souboj s největší hvězdou Teddym Rinerem. "Mám rád výzvy a tou největší je samozřejmě Riner. Vím, že šance porazit ho je malá, ale porazit se dá. I to mě žene dopředu. Chci být na mistrovství co nejlépe připravený, kdybychom se s Rinerem poprvé potkali," dodal Krpálek.