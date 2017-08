Londýn - Pokud by více Britů mělo vyšší vzdělání, loňské referendum o Evropské unii by vyznělo ve prospěch setrvání země v evropském bloku, tvrdí vědci z Leicesterské univerzity. Pro odmítnutí brexitu by stačilo jen o tři procenta více vysokoškolsky vzdělaných voličů, uvedli vědci, o jejichž studii informoval deník The Independent.

Vědci se podle něj zaměřili na důvody, proč lidé hlasovali pro odchod z unie. Zjistili, že to, zda volič navštěvoval univerzitu nebo dosáhl jiného vyššího vzdělání, bylo klíčovým faktorem při rozhodování. Vzdělání mělo větší váhu než věk, pohlaví, počet imigrantů v místě nebo předvolební průzkumy. Věk a pohlaví sice hrály důležitou roli, ale ne tak významnou jako vzdělání, zní závěr autorů studie.

O odchodu země z EU rozhodli Britové v červnu 2016 poměrem 52 ku 48 procentům hlasů. Rozluka s unií by měla nastat na jaře 2019.