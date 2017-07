Rokyta (Klatovsko) - Tři roky fungující těsná spolupráce Národního parku Šumava (NPŠ) a Národního parku Bavorský les, které se vzájemné propagují, zvyšuje návštěvnost obou stran Šumavy. Jen návštěvnost české části se od roku 2013 zvýšila o 15 až 20 procent na loňské více než dva miliony turistů. Oba parky připravují řadu společných projektů. ČTK to řekli ředitel NPŠ Pavel Hubený a mluvčí Jan Dvořák na Dni NPŠ na Rokytě u Modravy v srdci parku. Akce byla věnována šumavským šelmám, přilákala tisícovku lidí.

"Manželé Andrlovi přivezli domestikované vlky, režisér a senátor Václav Chaloupek půlročního jezevce Huga, s nímž připravuje televizní dokumenty," uvedl Dvořák.

"Se šelmami se mohli návštěvníci seznámit i nepřímo díky naším zoologům, tedy jak se dělá například fotomonitoring zvěře, jak poznávat rysa, protože každý má svoji unikátní kresbu na těle a další," uvedl mluvčí. Ředitelé obou parků pokřtili dvojjazyčný kalendář.

Podle nich jezdí lidé na obě strany Šumavy, protože funguje společná propagace. Každá strana je odlišná. "Bavorská je dramatická, strmá, je tam hodně buku; v ČR je to melancholicky divoké," řekl Hubený. Parkům by se hodilo více turistických hraničních přechodů kvůli snazší prostupnosti území. "Pracujeme na nich, ale je to pomalejší, než jsem čekal. Nyní se hlavně soustředíme na Modrý sloup," uvedl.

Bavorští kolegové provedli před časem analýzu toho, proč lidé do Bavorského lesa chodí, co chtějí vidět a co ne. "My to děláme teď za peníze z programu Interregu a už příští rok budeme vědět, co chtějí naši turisté. To je důležité pro to, abychom se mohli správně rozhodovat o prioritách," řekl Hubený. Poté s bavorskými kolegy vytvoří společné projekty k dalšímu zvýšení návštěvnosti.

Podle Hubeného turistů na Šumavě od Lipenska po Železnou Rudu přibývá. "A chodí i v jiném počasí, než když je jenom hezky, chodí i v pracovních dnech," uvedl.

Oba parky chtějí společně přebudovat informační střediska i informační systém. "Bude trojjazyčný, zajímavější, nebudou se opakovat témata," uvedl Hubený. Parky už pracují na projektu a snaží se získat peníze z Interregu. Kvůli tomu, že jde o hodně objektů, budou to desítky milionů korun. "Dále běží monitoring struktury lesních ekosystémů. Vyhodnocujeme stav přírody a výskytu tetřeva, tetřívka a jeřábka. Stejné měření tetřeva bylo v roce 2012. Pokud zjistíme, že jeho populace roste, tak nám to otevře úplně nové možnosti zpřístupňování území. Budeme všichni vítězi. Populace tetřeva bude silná a my zároveň budeme moci víc chodit do přírody," dodal.

Do parku Bavorský les jezdí čím dál víc turistů z ČR. Mezi cizinci, kteří v oblasti přenocují, jsou třetí nejpočetnější skupinou po Rakušanech a Nizozemcích. Podíl "jednodenních turistů" byl loni dokonce mezi 50 až 60 procenty z celkového počtu cizinců, řekli ČTK v květnu Petra Meindlová z bavorského parku a Günter Reimann z Turistického sdružení v Řezně.