Praha - V Česku sílí skupina lidí po pětapadesátce, kteří dokážou snadno vyjít s penězi a větší výdaj jim nedělá problém. Utratit jednorázově 100.000 korun může 390.000 obyvatel od 55 do 74 let. Z nich asi 150.000 si může dovolit zaplatit milion korun. Ukázal to výzkum agentury STEM/MARK, který se zaměřil na bonitu v této věkové kategorii.

"Chceme ukázat, že lidé nad 55 let nejsou mrtví. Obraz o seniorech je trošku pokřivený. Jsou vnímáni jako ti, co prošli pracovním procesem a přežívají na různých dávkách. Jsou senioři, kteří si nemohou vyskakovat, ale je tu i mnoho těch, kteří mohou jet na drahou dovolenou. Mají zájem o dění kolem sebe, mají své sny a plní si je," řekl na nedávné sociologické konferenci v Praze Jan Tuček z agentury STEM/MARK.

Na lidi mezi 48 a 65 se zaměřil marketingový výzkum Silver Heroes neboli Stříbrní hrdinové, nazvaný podle šedin. "Za každou životní fází si umíme představit nějakou náplň. Jen ve stříbrné fázi to neumíme dosadit. Je to prostor mezi aktivní životní fází a stářím," uvedla jedna z autorek Anežka Příběnská z agentury G82. Podle další autorky Lucie Žekové z agentury Simply5 velký podíl na zobrazení a vnímání této věkové skupiny má marketing. Reklamy ji vykreslují jako nemohoucí, nabízí jí přípravky na klouby, menopauzu a prostatu.

Zatímco v zahraničí se seniorský věk oddaluje a posouvá do období po sedmdesátce, agentury v Česku ve svých výzkumech za seniory označují už padesátníky a za osoby v předdůchodovém věku a "stříbrné hrdiny" dokonce čtyřicátníky. Podle některých expertů tak místo změny pohledu posilují stereotypy. Podle zakladatelky organizace Plus 50 Moniky Červíčkové by se měla rozlišovat generace padesátníků a seniorů. Zdůraznila, že život se prodlužuje a padesátníci mají před sebou třetinu své kariéry, někteří začínají podnikat a zakládají nové rodiny.

Autoři ze STEM/MARK prováděli výzkum mezi 10.000 lidmi. Výsledky přepočítali na počet obyvatel od 55 do 74 let. Těch v Česku žije přes 2,5 milionu. Třetina dotázaných, v zemi tedy víc než 800.000 lidí, považuje svou domácnost za dobře zajištěnou a může bez potíží utratit přes 20.000 korun. Sto tisíc korun může vydat 390.000 osob, milion korun 150.000 lidí od 55 do 74 let.

Čím víc se podle Tučka bude vzdalovat rok 1989 a generace budou stárnout, tím bude bonitních přibývat. Milion může nyní vydat každý stý sedmdesátník, ve věku od 55 do 59 let je to ale už zhruba každý sedmnáctý. Sedm procent sedmdesátníků bez potíží zaplatí 100.000, mezi lidmi do šedesátky je to 17 procent.

Bonitní jsou většinou lidé s vyšším vzděláním a lepší prací. Mají zdravější životní styl a lépe se o sebe starají. V politice mají středově pravicovou orientaci. Nespoléhají na stát, ale na sebe. Na penzi si chtějí naspořit, ukázal výzkum.

Za nejlepší období svého života třetina bonitních považuje současnost. Čtyři pětiny dotázaných jezdí na dovolenou, víc než třetina si dopřává pobyt v zahraničí. Dvě třetiny kupují na internetu.

Podle Tučka kromě výrobců a prodejců "lepidel na zubní protézy" na lidi po pětapadesátce firmy necílí. Přitom právě oni jsou ochotni utrácet za věci a služby, na které mladší nemají peníze a čas. "Toto je skupina, která si kupuje drahá auta, drahou kosmetiku a drahé dovolené. Je pro ně důležitější pohodlí než peníze," uvedl Tuček. Nabídka by se měla podle něj zaměřit například na zdravý životní styl, ergonomické sportovní vybavení, tiskoviny s většími písmeny, on-line kurzy, na menší balení pro jednotlivce či páry místo většího rodinného balení, ale třeba i na erotické pomůcky.

Výzkum Silver Heroes ukázal, že 51 procent lidí mezi 48 a 65 lety má chytrý telefon. Snímky a videa pořizuje 77 procent dotázaných, není pro ně ale přirozené je sdílet na sociálních sítích. Devět z deseti lidí se věnuje pohybu a sportu, nejsou ale zvyklí "se předvádět". Balancují mezi póly aktivity a pasivity, mají přání i peníze, nechtějí se ale ztrapnit a vyčnívat, uvedly autorky.