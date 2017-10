Praha - Děti by ráno měly snídat v klidu a do školy by měly dostat vždy vhodnou svačinu. Na přípravě pokrmů by se měly od malička alespoň částečně podílet, aby získaly vztah ke zdravému stravování a vyhnuly se dětské nadváze či obezitě. Novinářům to dnes na tiskové konferenci řekli zástupci projektu Pestrá strava bez zbytečné chemie. Iniciativa se ve spolupráci se základními školami snaží nabízet dětem netradiční recepty a vysvětlovat jim, proč je důležitá zdravá výživa. Letos se autoři projektu zaměřili na cukr.

Celostátní projekt funguje čtvrtým rokem. Za uplynulé roky se do něj zapojilo 204 základních škol, kterých je v Česku celkem zhruba 4000.

Nejoblíbenější aktivitou projektu jsou projektové dny, při nichž si děti samostatně podle receptu připravují zdravé svačiny. Cílem je, aby děti tyto recepty i výběr potravin začaly vyžadovat i doma. Nutriční terapeuti a výživoví poradci se tak jejich prostřednictvím snaží ovlivnit stravování celé rodiny, která jde někdy spíše špatným příkladem.

Zakladatelka projektu Ivana Bednářová Častvajová dnes řekla, že podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se mezi lety 1980 a 2014 více než dvojnásobil výskyt nadváhy a obezity. V Česku ji má skoro třetina dětí. Problém zhoršují nedostatek pohybu a špatné stravovací návyky.

Nutriční poradkyně Monika Tělupilová, která je garantkou projektu, uvedla, že děti často pořádně nesnídají ani nesvačí. Měly by přitom jíst pětkrát denně ve dvou- až tříhodinových intervalech. Pokud jí nepravidelně, mívají hlad a podléhají snadněji chutím na sladké.

Projekt se letos zaměřil právě na spotřebu cukru, která s obezitou souvisí. "Děti pořád v hojné míře konzumují slazené nápoje. Snažíme se je během projektových dnů informovat o zdravotních důsledcích a přimět je ke konzumaci pitné vody, která je dostupným a nejlepším řešením," řekla Bednářová Častvajová.

Rodiče by podle ní měli kontrolovat množství sladkých pokrmů, které děti sní, a pokoušet se o jeho rozumné omezení. Kromě cukru doporučují výživoví poradci omezovat spotřebu tučných potravin.

Vedle receptů na svačiny se Pestrá strava bez chemie zaměřuje na recepty pro školní jídelny. Cílem je mimo jiné poradit vedoucím školních jídelen a provozovatelům školních bufetů při výběru vhodných potravin. Mají být čerstvé, tedy bez obsahu konzervantů, umělých barviv, sladidel a glutamátů. Poptávka po poradenství podle Bednářové Častvajové vzrostla také v souvislosti s přijetím takzvané pamlskové vyhlášky, která od letošního ledna vymezuje potraviny, jež je možné ve školách prodávat. Někde nutriční terapeuti poskytují ve školách konzultační hodiny pro rodiče.