Praha - Třídenní pražská výstava Voayer ukazuje 13 nahých žen, většinou v submisivních sexuálních pózách. Některých se mohou návštěvníci jemně dotýkat v rukavicích. Kontroverzní výstava může podle organizátora Mária Petreje přiblížit lidem komunitu méně obvyklých sexuálních praktik. Návštěvníci musí být starší 18 let.

"Původní myšlenka byla, že je to 'výstava nahých žen' a zatím se toho držím. Ale samozřejmě to evokuje udělat výstavu nahých mužů nebo mužů a žen. To přijde," řekl Petreje v rozhovoru s ČTK. Pro další výstavu nahých žen už má i vybrané místo mimo Česko a Slovensko, kde byly první dvě. Podrobnosti ale prozradit nechtěl.

Když byla výstava Voayer loni v Bratislavě, bylo podáno trestní oznámení pro podezření s obchodování s ženami, kuplířství a ohrožování mravní výchovy mládeže. Policie ale podle organizátora stíhání nezahájila.

Modelky na výstavě mají často obličeje zakryté maskami, jsou nahé, některé mají kožené obojky. Jedna sedí v kleci a má na hlavě čertovské rohy, další visí zavěšená na tlustých provazech. Dvě ženy jsou připoutané k pranýřům ve tvaru X. Kromě submisivních pozic je na výstavě i dvojice s dominantní ženou s důtkami, druhá jí klečí u nohou.

Petreje zdůraznil, že i když modelky jsou v pozicích, které mohou pro někoho představovat ponížení, všechny pracují dobrovolně. Zájem "nechat se vystavit" je podle něj větší než kapacita. Za tři dny se vystřídá 39 žen. "V dnešní době je hledám velmi jednoduše přes internet. Mohly se ozvat přes stránky výstavy a moji známí oslovili svoje známé. Jsem v komunikaci asi se 110 ženami," uvedl.

Každá modelka na výstavě má svého osobního strážce a výstava má přísná pravidla pro návštěvníky. U vchodu je pořadatelé kontrolují, jestli u sebe nemají nebezpečné předměty. Fotografování je povoleno, natáčet video se ale nesmí.

Na Slovensku poslední výstava Voayer trvala 12 hodin a navštívilo ji 700 lidí. Pražská, která začala dnes dopoledne, bude osmnáctihodinová, rozdělená do tří dnů. Vstupenky za 669 korun si návštěvníci mohli rezervovat přes internet, vyprodáno podle Petreje zatím není, ale některé z 12 prohlídek už jsou téměř plné. Celkem se na nich může vystřídat 2400 lidí, nejvýš 200 najednou.

Každý návštěvník může být na výstavě maximálně 1,5 hodiny. Dostane rukavice, ve kterých se může některých - označených - modelek dotýkat. Dovolen bude jen jemný dotyk či pohlazení. Pokud bude mít zájem se svléknout i některá z návštěvnic, pořadatelé jí to po dohodě umožní.

Na první výstavě bylo podle Petreje mezi návštěvníky víc žen, dnes na první prohlídce převažovali muži. "Je vcelku přirozené, že se ženy přijdou podívat na ženy, které jsou ty odvážné," uvedl. Součástí výstavy je i expozice pomůcek pro BDSM, což je zkratka používaná pro sexuální praktiky založené na domluvě, že je jeden z partnerů nadřazen druhému jako je erotický sadismus, masochismus a fetišismus.

S výstavou nemá problém Jana Smiggels Kavková, ředitelka České ženské lobby. "Je to od 18 let, je to pro lidi, kteří mají rádi SM praktiky, je otevřeně koncipovaná, nemám problém s tím, že se taková akce pro specifické publikum koná. Vždycky záleží na kontextu," řekla ČTK v době přípravy výstavy. Připomněla, že kritizovala případ, kdy předloni v rámci akce Týden vědy a techniky byly ženské akty vystaveny v Knihovně Akademie věd. Také Genderová expertní komora ČR a Kongres žen ji označily za sexistickou, a knihovna pak výstavu předčasně ukončila.