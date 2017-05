Zlín - Sedm desítek vojáků slavné terakotové armády v životní velikosti, sochy bojových koní, zbraně i zmenšené repliky bojových vozů nabídne ve zlínských filmových ateliérech výstava nazvaná Terakotová armáda. Novinářům to řekl zástupce organizátorů Kamil Žurek. Jde o certifikované repliky soch terakotové armády z hrobky prvního čínského císaře dynastie Čchin. Výstava bude veřejnosti přístupná od čtvrtka, potrvá do konce července.

Nález čínské terakotové armády patří k nejvýznamnějším světovým archeologickým objevům. Dvě tisíciletí staří hlinění vojáci byli objeveni v roce 1974. Odborníci odkryli v hrobovém komplexu u západočínského města Si-anu asi 8000 soch. Figury si nechal vytvořit jako svou posmrtnou stráž čínský vládce Čchin Š'-chuang-ti.

"Jeho terakotovou armádu někteří označují jako 'osmý div světa', neboť představuje největší pohřebiště svého druhu na světě. Výstava ve Zlíně je příležitostí, jak se v českém prostředí dozvědět více o jedinečné památce čínské kultury a prohlédnout si detailně propracované sochy v životní velikosti," uvedl Žurek.

Lidé si mohou prohlédnout 14 různých hodností vojáků. Repliky jsou stejně vysoké i těžké jako originály, sochy měří kolem 180 centimetrů, váží až 200 kilogramů. "Certifikaci vydává čínská vláda. Je založena na tom, že se musí dodržovat postupy při výrobě a musí být použit ten jíl, ze kterého byly vyrobeny originální sochy v Číně," uvedl Žurek, podle nějž se za rok může vyrobit jen asi 200 certifikovaných soch v životní velikosti.

Výstava je v přízemí filmového ateliéru. "Umístění je ideální, vypadá to skutečně, jako by sochy byly v hrobce," uvedl Žurek. Výstava je součástí doprovodného programu zlínského filmového festivalu pro děti a mládež, který se koná od 26. května do 3. června. Letos se uskuteční 57. ročník, filmové ateliéry jsou novou lokací festivalu.