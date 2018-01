Žatec - Pohled na druhou světovou válku očima sportovního dokumentaristy nabízí výstava v žateckém muzeu s názvem Válka s hokejkami aneb Z počátků ledního hokeje v Ústeckém kraji. Odhaluje okolnosti, za jakých na vesnických rybnících vznikal jeden z nejoblíbenějších sportů, jenž později nabídl těm nejlepším životní příležitost v podobě startu na olympiádě. Na venkově se udržela neregistrovaná soutěž dodnes.

V roce 1938 v souvislosti se záborem sudetského území nastaly velké přesuny obyvatelstva na Žatecku či Chomutovsku. "Spousta obyvatel se vypravila do vnitrozemí pod tlakem událostí. Obce Jimlín a Opočno zůstaly v protektorátu, stačilo tak přejít třeba pár kilometrů, aby se člověk ocitl v jiném státě," řekl ČTK kurátor výstavy Miroslav Černý.

Lední hokej vzniknul tam, kde byl přebytek obyvatel. Jeho předchůdcem byl hokej bez bruslí, kterému se říkalo bosá liga. "Sport (hokej) vzniknul v době největšího utužování a vydržel na vesnických rybnících na celé hraniční čáře po celou do druhé světové války," uvedl Černý.

Události, o nichž oficiální prameny mlčí, popsal cvičitel z Jimlína a Opočna Josef Kodym. Právě na jeho fotografiích a záznamech je výstava postavena, přispěvateli jsou i pamětníci. "Na zápasy se jezdilo svými auty, nikdo za to nic nedostával, přitom to všechny bavilo. Na prvním setkání v Jimlíně byla plná hospoda a lidi stáli i venku," popsal jeden z nich.

Po druhé světové válce hokej na venkově udrželi Češi, kteří na Žatecko přišli z Volyně. "Zápasy se hrály až do konce 50. let, kdy byla velká obleva a hokej směřoval k tomu, že bude centralizovaný," uvedl Černý. Třeba v Opočně vydržel až do roku 1978. Některé vesnické kluby hrají neregistrovanou soutěž dodnes, jsou to třeba Vinařice v okrese Louny nebo Nesuchyně. "Trénovat už jezdí na nejbližší stadiony," poznamenal Černý.

Hokej se na rybnících s ohledem na počasí nyní nehraje, vyzkoušet si ho děti mohou třeba v Chomutově a Litvínově, kde byla po válce založena závodní hokejová mužstva. Výstava o počátcích ledního hokeje potrvá v žateckém muzeu do 18. února 2018.