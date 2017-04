Plzeň - Uměleckou cestu významného českého loutkoherce Josefa Skupy ukazuje ode dneška nová výstava v plzeňském Muzeu loutek. Návštěvníci zde najdou nejen nejslavnější české loutky Spejbla a Hurvínka, ale i další loutky ze Skupova života, krátké filmové ukázky i záznamy Skupova hlasu. Výstava, která potrvá do konce roku, připomíná dvě lednová výročí - 125 let od Skupova narození a 60 let od jeho úmrtí, řekl dnes ČTK kurátor výstavy Tomáš Pfejfer.

"Tato nová expozice není pouhou sondou do umělcova života. V rámci výstavy se návštěvník seznamuje s loutkami, jež pod Skupovým vedením dokázaly v nesnadných dobách českého národa rozptýlit hutnou atmosféru," řekl. Unikátem je například několik loutek, které ještě nikdy nebyly vystaveny. Loni se podařilo najít zhruba 40 loutek starých kolem 80 let. Výstava ukazuje část těchto loutek, které už prošly rukama odborných restaurátorů. Je možné je porovnat s dosud nerestaurovanými loutkami.

Lidé tak uvidí například unikátní kolekci loutek z představení Opičí cirkus, několik loutek a dalších předmětů vztahujících se k představení Spejbl na Venuši či jednu z prvních řezeb Spejbla od Karla Noska. "Máme taky asi deset centimetrů vysokou loutku Hurvínka, kterou Skupa udělal z chleba, když byl za války vězněn v Drážďanech za poslech cizího rádia," řekl Pfejfer.

Výstava je doplněna o filmovou smyčku ze Skupova života. Ukazuje záběry z jeho domu, ukázky z her v zahraničí i výsek z filmu z roku 1952. Audionahrávky zase přibližují, jak dokonale uměl Skupa pracovat v divadle s hlasem. V malém modelu divadla s krátkými texty Spejbla a Hurvínka si mohou návštěvníci vyzkoušet právě práci s hlasem, tedy rychlé střídání basu a fistule.